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Gazze’de en karanlık gece! Ölüm ablukası... Son durumu A Haber'de anlattı: Yalnız bırakılırsak hepimizi öldürecekler

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Gazze’de en karanlık gece! Ölüm ablukası... Son durumu A Haber’de anlattı: Yalnız bırakılırsak hepimizi öldürecekler

İsrail - Hamas çatışmalarında 5. günde neler yaşanıyor? Elektriğin kesilmesiyle karanlığa gömülen Gazze'de son durum ne? Gazzeli Aktivist Enver Attallah, A Haber canlı yayınında anlaatı. Atallah, "Gazze’de her dakikada bir bomba düşüyor." dedi.

İsrail – Gazze hattında yoğun çatışmalar bu gece de sürüyor. İsrail'in tam abluka altına aldığı bölgede elektrik, su, gaz yok.

Gazzeli Aktivist Enver Attallah, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı.

17 SENEDEN BERİ KUŞATMA ALTINDA YAŞIYORUZ

İşte o açıklamalardan satır başları; Gazze'de daha çok bomba sesi var. Şehitler sayısı bin 200'e ulaştı. Enkazlar altında yüzlerce kişi var. Bizim mahallemizde yaklaşık 100 ev tamamen yıkıldı. Yaklaşık yarım saat önce oldu. Daha ölüleri çıkartmaya çalışıyorlar. Elektrik yok. Çok zor şartlar altında çalışmaya çalışıyorlar. Bugün elektrik santrali tamamen kapatıldı. Biz 17 seneden beri kuşatma altında yaşıyoruz. Ben kendi evimde güneş enerjisi kullanıyorum.

BİR DAMLA SU YOK!

O da bitebilir. Gazze'de şu anda elektrik meselesi var su meselesi var. 3 günden beri bir damla su yok. Hastanede binlerce kişi yerde tedavi görüyor. Yaralı sayısı yaklaşık 5 bin 500'e ulaşmıştır.

Şehitlerimizin sayısının yüzde 60'ı kadın ve çocuk.

"100 BİN DİYALİZ HASTASI ÖLECEK"

Şifa Hastanesi Genel Müdürü bana dedi ki bizim için 4 günlük bir akaryakıtımız var o biterse tamamen 100 bin kişi diyaliz hastası ölecektir. Bunlar 1 gün içinde diyaliz yapmazlarsa çok zor.

Diğer hastalar için de durum çok zor olacak.

"VATANIMIZDA ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Duydunuz mu şimdi de bir bomba sesi var. Hapishanede kalıyoruz. Giriş çıkış tamamen yasaklı. Ne su var ne elektrik var. Bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Her ne olursa olsun moralimiz yüksek inancımız yüksektir. Biz vatanımızda özgür olarak yaşamak istiyoruz.

"MAALESEF MÜSLÜMANLAR ONLARA İNANIYOR"

Uydurma hikaye yapıyorlar. Maalesef 2 milyar Müslüman onlara inanıyor. ABD tarafından İsrail'e 8 milyar dolar ulaştı bize tek bir dolar destek gelmedi.

"YALNIZ BIRAKILIRSAK HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKLER"

Çocuklarımızı öldürüyorlar kadınlarımızı öldürüyorlar. Biz tüm ümmetin onurunu savunuyoruz.

Gazze'de her dakikada bir bomba düşüyor.

Kara harekatına hazırlık var. Ümmetin durumuna bakıyorlar. Yalnız bırakılırsak hepimizi öldürecekler.

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