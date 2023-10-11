Gazze’de en karanlık gece! Ölüm ablukası... Son durumu A Haber’de anlattı: Yalnız bırakılırsak hepimizi öldürecekler

"100 BİN DİYALİZ HASTASI ÖLECEK"

Şifa Hastanesi Genel Müdürü bana dedi ki bizim için 4 günlük bir akaryakıtımız var o biterse tamamen 100 bin kişi diyaliz hastası ölecektir. Bunlar 1 gün içinde diyaliz yapmazlarsa çok zor.

Diğer hastalar için de durum çok zor olacak.