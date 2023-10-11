Gazze’de en karanlık gece! Ölüm ablukası... Son durumu A Haber'de anlattı: Yalnız bırakılırsak hepimizi öldürecekler

İsrail - Hamas çatışmalarında 5. günde neler yaşanıyor? Elektriğin kesilmesiyle karanlığa gömülen Gazze'de son durum ne? Gazzeli Aktivist Enver Attallah, A Haber canlı yayınında anlaatı. Atallah, "Gazze’de her dakikada bir bomba düşüyor." dedi.

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