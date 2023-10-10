Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye’ye hangi yeni yatırımlar yapılacak?

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Bölgedeki bu çatışmanın geçici ve sınırlı olmasını temenni ediyoruz. Küresel ekonomide büyüme en fazla yüzde 3 olarak görülüyor. Bununla uyumlu enerji fiyatları bugünün fiyatları değil. Bu belirsizlik ve çatışmaların geçici olumsuz etkileri olabilir. Ama esas belirleyici olan şey taleptir. Petrol şoku öngörmüyorum. Kalıcı etkisi sınırlı olur. Bu da bir belirsizlik ve olumsuzluk. Biz o nedenle ekonomimizin temelini sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Dış şoklara karşı güçlenmeye çalışıyoruz.

KKM'DEN ÇIKIŞLAR BAŞLADI

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar başladı. Rezerv birikimi çok büyük hızla devam ediyor. Bu piyasa koşulları el verdiği ölçüde devam edecek. Cari açık daralacak. Büyümede yeniden dengelenme sürecindeyiz. Büyüme şu an ciddi anlamda iç talep kaynaklı bunu dengelemeye çalışıyoruz.

İHRACAT EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ

İhracat bizim en büyük önceliğimiz. İhracat kredilerini arttırmaya devam edeceğiz. En büyük öncelik yatırım ve ihracat. Bütün kaynaklarımızı ihracat için seferber edeceğiz. Bunu önceliklendireceğiz.

ALTINA OLAN TALEP DÜŞECEK

Para politikasındaki rasyonelleşmeyle birlikte altına olan talebin düşeceğini öngörüyoruz. Burada yapacağımız en ufak bir normalleşme cari açığı milli gelire göre en azından yüzde 1 oranla azaltacak.

PETROL VE DOĞAL GAZIMIZ DEVREYE GİRECEK

Gabar'daki petrol devreye girmeye başladı. 2025'in sonunda günlük 100 bin varile varacak. Sakarya sahasında doğal gaz üretimi başladı. 2028'de 15 milyar metreküpe ulaşacak. Bu tüketimimizin yüzde 25. Önümüzdeki yıllarda bu alanlarda dışa bağımlılığımız azalacak.

Cari açığın azalmasıyla rezerv birikiminin artacağını düşünüyoruz. Petrol ve doğal gaz üretimi cari açığı en az yüzde bir aşağıya çekecek.

"SİYASİ BELİRSİZLİK KALMADI"

Bugün açıklanan enflasyon geçtiğimiz ayların enflasyonu. Reel faiz patikasına girmiş durumdayız. Liranın değer kaybı için ileride sebep kalmayacak. Bünyeyi güçlendiriyoruz, rezerv birikimi olacak. Dış kaynak konusunda önemli adımlar attık. Maliye politikasında disiplini sağlıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Yapısal reformlarla da yeni adımlar atacağız. Siyasi belirsizlik kalmadı. Yerel seçimler belediyelerle ilgili o yüzden siyasi bir belirsizlik yok. Önümüzde 4.5 yıllık bir süre var. Program bir bütünlük içinde deam edecek. Hedeflerimiz var bunları tartışabiliriz.

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