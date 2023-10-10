Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'e özel açıklamalar! Türkiye’ye hangi yeni yatırımlar yapılacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında ekonomide atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında ekonomide atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulunuyor.
BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR:
"TÜRKİYE'YE İLGİ ÇOK BÜYÜK"
Türkiye'ye ilgi çok büyük. 3 gün boyunca aralıksız toplantılar yaptık. Yatırım fonları, yatırım bankaları, altyapı fonları ile bir araya geldik. İlgi çok yoğundu. 85 üzerinden kurum temsilci gönderdi. 100'den fazla yatırımcı ile yoğun temaslarımız oldu.
HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON
Türkiye kişibaşı milli geliri 10 bin doların üzerinde olan yedi ülkeden birisi. Büyük bir piyasa ve ilgi ciddi anlamda büyük. Türkiye'ye karşı algıda da ciddi bir iyileşme var. Bizim programımızın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme. Buna ulaşırken düşük tek haneli enflasyon ve bunu destekleyecek maliye politikası oluşturacağız. Bütüncül bir yaklaşım var.
ENFLASYONDA HANGİ ADIMLAR ATILACAK?
Programı uygulama açısından henüz erken aşamasındayız. Önümüzdeki dönemde fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz Maliye ve para politikasında çok güçlü adımlar attık. Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz. Bundan dolayı sonrasına bakmamız gerekiyor.
"İLK ÜÇ AY ÇOK KONUŞMADAN UYGULAMA YAPTIK"
İlk üç ay çok konuşmadık uygulama yaptık. Para politikasında enflasyonu nasıl çıpalarız diye çalıştık. Parasal ve miktarsal sıkılaşmaya gittik. Seçici kredi sıkılaşmasına da gittik. Bunu destekleyecek gelir politikaları ortaya koyduk. Önden yüklemeli tedbirler aldık. Bütçe açığını düşürmek için adımlar attık.
REFORMLARI BİR TAKVİME BAĞLADIK
Yapısal reformları bir takvime bağladık. Neyi ne zaman yapacağımızı uluslararası normlara uygun davrandık. Bu da güven arttırdı. Ama tabiki biraz zaman alacak bu süreç.
"RÜZGAR KARŞI TARAFIMIZDAN ESİYOR"
Rüzgar arkamızda değil ve karşı tarafımızdan esiyor. Avrupa bölgesinde büyüme yüzde 1'in altında. Dış talep ciddi anlamda zayıf. Küresel talepler de sıkışık. Bu ciddi bir sıkılaşmayı öngörüyor. Dünya piyasalarında faizler yüksek ve yüksek kalacak. Doların güçlenmesi bizim aleyhimize. Euro karşılığı ürün satıyoruz ama hammaddeyi dolarla alıyoruz.
ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?
Eğer iyi bir hikayeniz varsa o zaman ilgi oluyor. Biz bu programın erken aşaması hatta geçiş dönemindeyiz. Biz hep şeffaf olduk. Dezenflasyon programa güçlü bir geçiş için bir süre öngörüyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında etkilerini göreceğiz. Bugün aldığımız tedbirler aylar sonra kendisini gösterecek.
"REFORM SÜRECİ ZAMAN ALACAK"
Maliye politikasında atılacak adımlar daha hızlı ama reform süreci zaman alacak. Şu an itibariyle program başladı. Etkisi hissedilecek. Yıllık bazda enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ikinci yarısında olacak. Ama aylık bazda enflasyon kaybı başlayacak.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Bölgedeki bu çatışmanın geçici ve sınırlı olmasını temenni ediyoruz. Küresel ekonomide büyüme en fazla yüzde 3 olarak görülüyor. Bununla uyumlu enerji fiyatları bugünün fiyatları değil. Bu belirsizlik ve çatışmaların geçici olumsuz etkileri olabilir. Ama esas belirleyici olan şey taleptir. Petrol şoku öngörmüyorum. Kalıcı etkisi sınırlı olur. Bu da bir belirsizlik ve olumsuzluk. Biz o nedenle ekonomimizin temelini sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Dış şoklara karşı güçlenmeye çalışıyoruz.
KKM'DEN ÇIKIŞLAR BAŞLADI
Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar başladı. Rezerv birikimi çok büyük hızla devam ediyor. Bu piyasa koşulları el verdiği ölçüde devam edecek. Cari açık daralacak. Büyümede yeniden dengelenme sürecindeyiz. Büyüme şu an ciddi anlamda iç talep kaynaklı bunu dengelemeye çalışıyoruz.
İHRACAT EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ
İhracat bizim en büyük önceliğimiz. İhracat kredilerini arttırmaya devam edeceğiz. En büyük öncelik yatırım ve ihracat. Bütün kaynaklarımızı ihracat için seferber edeceğiz. Bunu önceliklendireceğiz.
ALTINA OLAN TALEP DÜŞECEK
Para politikasındaki rasyonelleşmeyle birlikte altına olan talebin düşeceğini öngörüyoruz. Burada yapacağımız en ufak bir normalleşme cari açığı milli gelire göre en azından yüzde 1 oranla azaltacak.
PETROL VE DOĞAL GAZIMIZ DEVREYE GİRECEK
Gabar'daki petrol devreye girmeye başladı. 2025'in sonunda günlük 100 bin varile varacak. Sakarya sahasında doğal gaz üretimi başladı. 2028'de 15 milyar metreküpe ulaşacak. Bu tüketimimizin yüzde 25. Önümüzdeki yıllarda bu alanlarda dışa bağımlılığımız azalacak.
Cari açığın azalmasıyla rezerv birikiminin artacağını düşünüyoruz. Petrol ve doğal gaz üretimi cari açığı en az yüzde bir aşağıya çekecek.
"SİYASİ BELİRSİZLİK KALMADI"
Bugün açıklanan enflasyon geçtiğimiz ayların enflasyonu. Reel faiz patikasına girmiş durumdayız. Liranın değer kaybı için ileride sebep kalmayacak. Bünyeyi güçlendiriyoruz, rezerv birikimi olacak. Dış kaynak konusunda önemli adımlar attık. Maliye politikasında disiplini sağlıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Yapısal reformlarla da yeni adımlar atacağız. Siyasi belirsizlik kalmadı. Yerel seçimler belediyelerle ilgili o yüzden siyasi bir belirsizlik yok. Önümüzde 4.5 yıllık bir süre var. Program bir bütünlük içinde deam edecek. Hedeflerimiz var bunları tartışabiliriz.
Ayrıntılar geliyor...
PİYASALARIN SEYRİ NASIL OLACAK?
Şimşek'in cevaplayacağı sorular arasında "Piyasaların seyri nasıl olacak? Türk ekonomisinde yeni makro hedefler neler? Türkiye'ye hangi yeni yatırımlar yapılacak?" yer alıyor.
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