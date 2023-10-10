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Son yılların en kanlı savaşı! İsrail denizden de Gazze'yi vurmaya başladı | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Son yılların en kanlı savaşı! İsrail denizden de Gazze’yi vurmaya başladı | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

Hamas, "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik tüm zamanların en kanlı saldırılarından birini gerçekleştirdi. Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu. İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamasının ardından, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı. Diğer yandan silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

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Hamas İsrail'e roket yağdırdı. İsrail ise Gazze'yi vurdu. 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası çatışmaları hız kesmeden sürüyor. İki tarafta da yüzlerce can kaybı binlerce de yaralı var.

İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İşte İsrail ile Hamas arasındaki savaştan dakika dakika yansıyan tüm gelişmeler...

07.03 İsrail saldırısında 1 Lübnan askeri yaralandı

İSRAİL DENİZDENDE GAZZE'Yİ VURMAYA BAŞLADI

05.12 Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

04.02 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki gazeteci hayatını kaybetti.

03.05 İsrail: Lübnan'dan ülkeye sızan kişilerle çıkan çatışmalarda bir subayımız öldü

02.55 BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli okullarımıza sığındı

01.43 İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldi.

01.38 ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den İsrail'e destek

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01.21 İran, Umman ve Katar ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

00.55 İsrail, elektriğin ardından Gazze Şeridi'ne su akışını da kesti

00.15 İsrail-Filistin çatışmasında en az 11 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi.

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