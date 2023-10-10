Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İsrail ile Filistin arasında barışı Başkan Erdoğan sağlayabilir

Filistin halkının yıllardır her türlü zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatan Maduro, "BM, 1967'de uygulanması için zorunlu bir karar yayımladı. Karara göre, İsrail ve Filistin Devleti için çizilmiş sınırlara saygı gösterilecek, aynı zamanda Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacaktı ancak İsrail'de başa geçen bütün hükümetler devamlı olarak bu kararı çiğnedi." değerlendirmesinde bulundu.