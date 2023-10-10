Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İsrail ile Filistin arasında barışı Başkan Erdoğan sağlayabilir
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanmasına sert tepki geldi. Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı "soykırım" yapmakla suçladı. Diğer taraftan bölgede barışı sağlayacak kişinin Başkan Erdoğan olduğunu ifade eden Maduro, Başkan Erdoğan ile tamamen aynı fikirde olduğunu söyleyerek "Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor." dedi.
Katıldığı programda konuşan Devlet Başkanı Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamasını dikkatli ve endişeli şekilde okuduklarını vurgulayarak, "Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırım başladı." dedi.
İsrail'in Gazze'de daha önce defalarca "katliam" yaptığını dile getiren Maduro, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı binalar vuruluyor, her yer bombalanıyor, kadınlar ve çocuklar her gün ölüyor.
Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime, Hristiyanlara ve Yahudilere sesleniyorum, acil ateşkes için BM'ye çağrıda bulunalım." vurgusu yaptı.
Maduro, barış müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini ve BM kararlarına saygı duyulacak şekilde bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini söyledi.
Filistin halkının yıllardır her türlü zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatan Maduro, "BM, 1967'de uygulanması için zorunlu bir karar yayımladı. Karara göre, İsrail ve Filistin Devleti için çizilmiş sınırlara saygı gösterilecek, aynı zamanda Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacaktı ancak İsrail'de başa geçen bütün hükümetler devamlı olarak bu kararı çiğnedi." değerlendirmesinde bulundu.
"FİLİSTİN TOPRAKLARINI İKİ PARÇAYA BÖLDÜLER"
Maduro, yeni nesilden Filistin'in tarihine bakmasını isteyerek, "Zulüm, abluka ve haksızlık yıllardır devam ediyor. Haritaya bakarsanız Filistin'in yıllar içerisinde topraklarının nasıl elinden alındığını anlarsınız. Filistin topraklarını iki parçaya böldüler. Uluslararası medya bunu görmek istemiyor yani sağır ve dilsizi oynuyor." şeklinde konuştu.
Filistin halkını daima savunacaklarını anlatan Maduro, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki devletli çözüm çağrısını da desteklediklerini belirtti.
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE TAMAMEN AYNI FİKİRDEYİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Filistin'e yönelik açıklamalarına destek veren Maduro, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor. BM kararlarına saygılı, adil ve tam barışın sağlanması gerekiyor.
"BARIŞI SAĞLAYACAK KİŞİ ERDOĞAN"
İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir." ifadelerine yer verdi.
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