Su-elektrik ve gıda yok! İsrail Gazze’yi ölüm çemberine aldı! Dünya sessiz

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın beklenmedik operasyonu ile sarsılan işgalci İsrail yine insanlık suçu işliyor. İsrail'e yönelik 7 Ekim'de başlatılan Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları üçüncü gününde en şiddetli seviyeye ulaştı. 16 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında olan Gazze'deki 2 milyondan fazla sivil bir kez daha dünyanın gözü önünde ölüme terk edildi.