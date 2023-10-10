Su-elektrik ve gıda yok! İsrail Gazze'yi ölüm çemberine aldı! Dünya sessiz
Bombardımanın durmadığı Gazze'de İsrail yine insanlık suçu işlerken dünya Gazze'yi ölüme terk ediyor. Dün abluka altında alınan şehirde elekrik ve suyu kesen İsrail, yiyecek ve yakıt da vermeyeceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.10.2023
09:05 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
09:05
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın beklenmedik operasyonu ile sarsılan işgalci İsrail yine insanlık suçu işliyor. İsrail'e yönelik 7 Ekim'de başlatılan Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları üçüncü gününde en şiddetli seviyeye ulaştı. 16 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında olan Gazze'deki 2 milyondan fazla sivil bir kez daha dünyanın gözü önünde ölüme terk edildi.
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi. Ayrıca, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde bulunan İsrailli Bakan, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" dedi.
İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz, Gazze'ye su akışının kesilmesini emrettiğini duyurdu. İsrail jetleri yine hedef gözetmeden dün sabah Gazze'ye bomba yağdırdı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'na dün düzenlediği saldırıda 20'den fazla kişi öldü. Filistin Kızılayı'ndan "
Ambulans ekipleri yaralılara ulaşamıyor" açıklaması yapıldı. Middle East Eye sitesindeki haberde Gazze'deki hastanelerin elektriksiz kaldığı belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef aldığını belirtti. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de 123 binden fazla Filistinli yerinden edildi.