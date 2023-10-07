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İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik! Türkiye nasıl bir politika izleyecek? AK Partili Zafer Sırakaya'dan A Haber'de çarpıcı yorum...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik! Türkiye nasıl bir politika izleyecek? AK Partili Zafer Sırakaya’dan A Haber’de çarpıcı yorum...

Hamas tarafından İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlatılırken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olaylar giderek alevlenirken Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Diğer yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya A Haber'e yaptığı açıklamada çatışmalara yönelik konuşurken, Türkiye'nin olası arabuluculuk rolüne değindi. İşte detaylar...

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

GERGİNLİK TAVAN YAPTI

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı. Yaşanan çatışmalarda gerginlik tavan yaparken karşılıklı olarak can kayıpları yaşandı.

"FİLİSTİN HALKI KENDİNİ SAVUNUYOR"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.

İSRAİL: BU BİR SAVAŞ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridinden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

İlk kıble Mescidi Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya A Haber'e yaptığı açıklamalarda iki ülke arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OLAYLARIN TIRMANMASI KİMSEYE YARAMAZ"

Bugün sabahtan itibaren yaklaşık 7 bin roket atıldı ve çok sayıda İsrail askeri esir alındı. Cumhurbaşkanımız da sürece yönelik itidal çağrısında bulundu. Bu olayların tırmanması iki tarafa da yaramayacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK BİR GÜVEN VAR"

İki ülkenin de insan kaybını artıracak şeylerden kaçınması gerekiyor. BM ve NATO bu konularda büyük erezyona uğradı. Cumhurbaşkanımıza Rusya-Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan konularında olan güveni görmüş olduk.

"ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEKTİR"

Cumhurbaşkanımızın adı uluslararası toplumda güven duyulan bir isim haline geldi. Önümüzdeki dönemde İsrail-Filistin arasındaki bu gerginliğin minimize edilmesi noktasında Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceği kanısındayım.

"GÖRÜŞMELER OLACAKTIR"

İlk olarak bölgede ateşkes ilan edilmeli. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki saat ve günlerde iki ülkenin liderleriyle görüşme gerçekleştirecektir. Zaten Netanyahu yakın zamanda Türkiye'ye gelecekti.

DÜNYA BARIŞINA KATKI İÇİN...

Bu konuda Cumhurbaşkanımız Yahudi toplumuyla bir araya geldiğinde büyük bir saygı görüyor ve bence önümüzdeki süreçte dünya barışına katkı sunmak adına burada geri durmayacaktır.

İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK

İsrail Gazze’ye saldırıyor
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