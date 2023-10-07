İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik! Türkiye nasıl bir politika izleyecek? AK Partili Zafer Sırakaya’dan A Haber’de çarpıcı yorum...

"OLAYLARIN TIRMANMASI KİMSEYE YARAMAZ"

Bugün sabahtan itibaren yaklaşık 7 bin roket atıldı ve çok sayıda İsrail askeri esir alındı. Cumhurbaşkanımız da sürece yönelik itidal çağrısında bulundu. Bu olayların tırmanması iki tarafa da yaramayacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK BİR GÜVEN VAR"

İki ülkenin de insan kaybını artıracak şeylerden kaçınması gerekiyor. BM ve NATO bu konularda büyük erezyona uğradı. Cumhurbaşkanımıza Rusya-Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan konularında olan güveni görmüş olduk.