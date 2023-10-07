HaberlerGaleriİsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Yeni görüntüler geldi
İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Yeni görüntüler geldi
Hamas'ın işgalci İsrail güçlerine yönelik başlattığı Aksa Tufanı'nın ardından İsrail resmi savaş ilanında bulundu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlatmasının ardından çatışmaların şiddeti artarken bölgeden yeni görüntüler geldi. Hamas İsrail askeri üslerini ele geçirirken çok sayıda İsrail askerini de esir aldı.