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İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Yeni görüntüler geldi

Hamas'ın işgalci İsrail güçlerine yönelik başlattığı Aksa Tufanı'nın ardından İsrail resmi savaş ilanında bulundu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlatmasının ardından çatışmaların şiddeti artarken bölgeden yeni görüntüler geldi. Hamas İsrail askeri üslerini ele geçirirken çok sayıda İsrail askerini de esir aldı.

Giriş Tarihi: 07.10.2023 15:43
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İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Yeni görüntüler geldi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda esir alınan İsrail askerleri ile Nahal Oz bölgesindeki askeri noktalara baskınlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

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İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Yeni görüntüler geldi

Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların İsrail'in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz bölgesinde baskın düzenlediği askeri noktalara ve çeşitli noktalarda esir aldığı bazı İsrail askerlerine ilişkin görüntüler paylaştı.

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İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Yeni görüntüler geldi

İSRAİL ÜSSÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hamas güçleri, Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne girdikleri anı yayınladı. Askeri bölge Kerem Abu Salim'in kontrol altına alındığı duyuruldu.

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İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Yeni görüntüler geldi

Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ın Kibbutz bölgesini ve askeri bölge olan Kerem Abu Salim'i kontrol altına aldıklarını duyurdu.

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İsrail ordusuna büyük darbe! Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi | Yeni görüntüler geldi

Görüntülerde, Nahal Oz'daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.