İsrail askeri güç olarak nelere sahip? İsrail'in envanterinde neler var? Filistin ile büyük gerginlik...

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı. Bu gelişmeler sonrası İsrail'in askeri güç olarak nelere sahip olduğunu sizler için araştırdık. İşte detaylar...