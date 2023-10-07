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Haberler Galeri İsrail askeri güç olarak nelere sahip? İsrail'in envanterinde neler var? Filistin ile büyük gerginlik...

İsrail askeri güç olarak nelere sahip? İsrail'in envanterinde neler var? Filistin ile büyük gerginlik...

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı. Bu gelişmeler sonrası İsrail'in askeri güç olarak nelere sahip olduğunu sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.10.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 17:09
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İsrail askeri güç olarak nelere sahip? İsrail’in envanterinde neler var? Filistin ile büyük gerginlik...

TOPLAM NÜFUS: 8,914,885

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İsrail askeri güç olarak nelere sahip? İsrail’in envanterinde neler var? Filistin ile büyük gerginlik...

İNSAN GÜCÜ: 3,744,252

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İsrail askeri güç olarak nelere sahip? İsrail’in envanterinde neler var? Filistin ile büyük gerginlik...

AKTİF ASKER SAYISI: 124,808

REZERV ASKER SAYISI: 465.000

PARALI ASKER: 8.000

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İsrail askeri güç olarak nelere sahip? İsrail’in envanterinde neler var? Filistin ile büyük gerginlik...

SAVUNMA BÜTÇESİ: 24,300,300,000 DOLAR

DIŞ BORÇ: 135.000.000.000 DOLAR

ÜLKE REZERVİ: 113.000.000.000 DOLAR

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İsrail askeri güç olarak nelere sahip? İsrail’in envanterinde neler var? Filistin ile büyük gerginlik...

UÇAK: 601

ATAK UÇAĞI: 241