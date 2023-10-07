AK Parti'de Büyük Kongre günü | Yerel seçimin startı veriliyor! Bakanlar A Haber’de: Emekliye zam müjdesi
AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yapılan kongrede partiyi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışama ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından yüz bin kişi Ankara Spor Salonu'nda buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kongrede mesajlarını kürsüden verdi.
Ankara Spor Salonu'ndaki kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Kongreye 10 siyasi parti de davet edildi. Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrenin ana sloganları "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" ve "Cumhuriyet'in yüz akı, Türkiye'nin yüz akı" olarak belirlendi.
A Haber canlı yayınına katılan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışama ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli değerlendirmelerde bulundu.
Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır: AK Parti'nin kongreleri hep bayram havasında şenlik havasında geçer. Birlik ve beraberlik bizim kongrelerimizin olmazsa olmazlarıdır. Bugün buraya 81 şehrimizin tümünden 100 binden fazla misafirimiz geldi. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin teknoloji ve sanayi alanında atacağı adımlar çok önemli.
Türkiye son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesinde büyük mesafeler katetti. Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı kendi kkendine yeten bir ülke olması ve aynı zaman dünyaya daha fazla katma değerli yüksek teknoloji ürünü ihraç edebilmesi bizim ana hedefimiz. Bu doğrultuda savunma sanayide muazzam bir başarı hikayesi yazdık. Yıllık 240 milyon dolar olan ihracatı 6 milyar dolar seviyesine çıkardık. 2000'li yıllında başında pek çok üründe dışa bağımlı bir ülke iken savunmada yabancı ürünleri payı yüzde 80'lerde iken bunu yüzde 20'lere düşürdük.
Havada-karada-denizde ve hatta uzayda neredeyse bütün kritik platformlarını kendi imkanları ile üretebilen Türkiye var. İMECE'yi kendi imkanlarımızla ürettik ve uzaya gönderdik. İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A önümüzdeki yıl uzayda yerini alacak. İnsansız hava araçları ile adeta destan yazıyoruz. Bu konuda dünya bir numara. 30'dan fazla ülkeye Türkiye'nin insansız hava araçaları ihraç ediliyor. Denizlerde dünyanın gıpta ile takip ettiği projelere imza attık. SİHA'larmız önümüzdeki dönemde kendi gemilerimize iniş-kalkış yapacak.
Savunmadaki bu başarının tüm sivil alanlara hızla yaygınlaştığı bir süreci yaşayacağız. Togg bunun işaret fişeği oldu ve 62 yıllık rüya gerçek oldu. Yenilikçi teknoloji öncü olarak ortaya koyduğumuz bir yaklaşımla bunu yapıyoruz. Togg artık yollarda ve şehirler geziyor. Kısa zamanda ihraç edilecek ve küresel marka olacak. Türkiye'nin daha yüksek katma değerli ürünlerini yüksek teknoloji ürünlerini rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilir hala geleceğiz. Kendi kararımızı kendimiz veriyoruz, ne kadar gerekiyorsa o kadar SİHA üreteceğiz.
Çalışama ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Daha önce AK Parti Genel Merkezi'nde çok aktif görevlerim oldu. Neredeyse tüm kongrelere katıldım. Her kongre ayrı bir heyecan ayrı bir yenilenme ve bayrak değişimidir. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir boyuta geçmiş durumdayız. Hem çalışma hayatı hem diğer alanlarda Türkiye Yüzyılı bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sağlam duran bir teşkilatımız var.
Beni şehir buluşmalarım oldu. Milletle bir araya geldim. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Fabrikaları geziyorum artık robotların kaynak yaptığı gelişmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. İstihdamın gittikçe arttığı geçtiğimiz yıl 1,2 milyon insanın iş sahibi olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hedefler bizim için yeterli değil. Kadın ve genç istihdamı arttırmak istiyoruz. Kayır dışı istihdama karşı da gereken tedbirleri alacağız. Benim görevim istihdamı arttırmak işsizliği düşürmek.
Çalışma hayatı çok dinamik. Sorunlar ortaya çıktıkça, ihtiyaçlar doğdukça biz de bakanlık olarak bu sorunları çözmek zorundayız. Aralık ayında asgari ücretin gözden geçirilmesi için toplantılar yapacağız. Asgari ücret bizim için çok önemli. Temmuz 2024'te kadar geçerli olacak asgari ücreti uzlaşı ile belirlemek istiyoruz. Enflasyona karşı vatandaşlarımızı koruyacağız işverenlerimizi destekleyeceğiz.
EMEKLİLERE İYİLEŞTİRME MÜJDESİ
Emeklilerimiz dahil olmak üzere toplumun hiçbir kesimini dışarıda bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca söylediği gibi bize talimat verdi Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşme halindeyiz. Yakın zamanda bir iyileştirme söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bu olacak. Biz şu anda çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Gelecek yıl 16 milyon emeklimiz olacak. Bunların ihtiyaçlarını karşılamak zaten sosyal devletin görevi. Ben biraz sabırlı olmalarını rica ediyorum. Bu yönde çalışmalarımız var. Bunları Kabine'de arz edeceğiz ve tartışıp ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kamuoyu ile paylaşacak.
Bu konuda bir tarih söylemek yanlış olabilir ama ekim ayında Meclis'in açılmasıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, 16 milyon emeklimizi düşünmek zorundayız. Emek vermiş toplumun gelişmesine katkı sağlamış büyüklerimizi mutlaka desteklemek zorundayız.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bence siyasi partiler birer demokrasi okulu Toplumda demokrasi bilincinin yaygınlaşması için en önemli yerlerden biri. Bence bu kongre son günlerde yaşadığımız diğer siyasi partilerde yaşanan arbede ve tartışmalara karşı siyasi olarak örnek oluyor. Ciddi anlamda şölen havasında geçiyor. Salonda giremeyen insanların arasında konuşurken coşkuyu heyecanı görebiliyorsunuz. İşte demokrasi tam olarak böyle bir şey.
Dünya çok hızlı değişiyor. Demokratik devlet geleneğinin değişmesini izlediğimizde eğitimini en önemli unsuru mevcut anı yakalamak değil ileriyi görmek ona göre davranabilmektir. Biz MEB olarak çabamız önümüzdeki yüzyılın eğitim olgusu, insan ve vatandaş yetiştirme olgusu nereye doğru evrilecek onu görüp ona göre davranmamız gerekiyor. Biz MEB olarak mevcut düzen içerisinde iyileştirmeleri yapmak bir taraftan da dünyada izlenen çizgiyi görerek ona hazırlıklar yapıyoruz ki dünyadaki gelişmeleri yüzyıl 50 geriden takip etmek zorunda kalmayalım.
Gelişmeler geçmişte takip edilmediği için geride kalmış durumda. Şu anda bizim yapmak istediğimiz mevcut anı yakalamak Aynı zamanda öngörüde bulunarak uzun vadede neler yapmamız gerektiğini planlayarak tekrar böyle bir durumda yine asrın gerisinde çağın gerisinde kalmayacak tedbirler almak istiyoruz. 2013 yılında atılan adımlar sonrasında Türkiye'de ara elemanların yetişmesi konusunda ciddi tedbirler alındı. Mülakatlar torpil olmayacak kimse kimseyi bilmeyecek.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Bu kongre bir yenilenme kongresi. Türkiye Yüzyılı'na çok büyük bir heyecanla aynı dinamizm ile 22 yıl gibi çok uzun bir sürenin sonunda biz yine hep birlikte yürüyoruz. Burada çok büyük bir coşku ve heyecan var. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin de yüzyılı yapmak çok büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu kongre bize bu heyecanı ve dinamizmi katıyor.
Akkuyu Nükleer Santral projesi hükümetler arası anlaşma kapsamında Türkiye ile Rusya arasında imzalanmış ve TBMM'de onaylanmış anlaşmadır ve kamuoyunun önündedir. Bunun diğer yabancı yatırımlardan hiçbir farkı yok. Türkiye 21 yılda enerjide çok büyük değişimler ve dönüşümler oldu. 30 bin megavattan 105 bin megavata geldik. Yani yaklaşık olarak 2,5 kat büyüyen bir enerji sektörümüz var. Buradaki yatırımların çoğu yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yapıldı. Akkuyu tamamen Türkiye'nin kontrolünde yürütülen bir projedir.
Önümüzdeki yıl ilk reaktörden elektrik üreteceğiz. Akkuyu'de 4 reaktör var 2028'e kadar hepsini devreye almayı hedefliyoruz. Buradan Türkiye'nin ihtiyacı olan enerji ihtiyacının yüzde 10'unun üretmeyi hedefliyoruz. Ve bunu karbonsuz olarak yapacak. Bu çok önemli bir adım olacak. Türkiye'nin enerji için mutlaka yeni santralleri yapması gerekiyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bugüne kadar AK Parti 7 tane olağan 4 tane olağanüstü kongre yaptı. Hepsinde hemen hemen aynı coşkuyu gördük. AK Parti 22 yaşında ve 21 yıldır iktidarda hala hiç bitmeyen bir enerjisi var. Heyecanın bu kongrede daha fazla. Vatandaşlarımız bu kongreye daha erken geldi. Salon erkenden doldu. Salonun dışı dolu içeri giremeyen çok insan var. AK Part'nin kongreleri demokrasi şöleni gibi teşkilatların düğün günü gibi geçiyor. 22 yıllık bir partiyiz ama bitmeyen bir enerji var. AK Parti sürekli olarak kalkınmayı ve yenilenmeyi savunan bir parti.
Millet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider olmasını istedi. AK Parti siyasi parti mühendislik partisi değil millettin kendisinin kurduğu bir partidir. Türkiye kronik sorunlarından kurtulmak için çareyi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'de buldu. Adalet ve kalkınma ihtiyacında doğan AK Parti iktidarda 21 yıldan bu yana başarılı olmasının sebebi iktidarda hep milletin sesine kulak verdi. Burada liderin dosdoğru olması çok önemli.
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