AK Parti’de Büyük Kongre günü | Yerel seçimin startı veriliyor! Bakanlar A Haber’de: Emekliye zam müjdesi

EMEKLİLERE İYİLEŞTİRME MÜJDESİ

Emeklilerimiz dahil olmak üzere toplumun hiçbir kesimini dışarıda bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca söylediği gibi bize talimat verdi Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşme halindeyiz. Yakın zamanda bir iyileştirme söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bu olacak. Biz şu anda çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Gelecek yıl 16 milyon emeklimiz olacak. Bunların ihtiyaçlarını karşılamak zaten sosyal devletin görevi. Ben biraz sabırlı olmalarını rica ediyorum. Bu yönde çalışmalarımız var. Bunları Kabine'de arz edeceğiz ve tartışıp ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kamuoyu ile paylaşacak.

Bu konuda bir tarih söylemek yanlış olabilir ama ekim ayında Meclis'in açılmasıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, 16 milyon emeklimizi düşünmek zorundayız. Emek vermiş toplumun gelişmesine katkı sağlamış büyüklerimizi mutlaka desteklemek zorundayız.