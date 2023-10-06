AK Parti'de büyük kongre heyecanı! Başkan Erdoğan'dan kongre öncesi mesaj: Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi salonun dışında vatandaşlara seslenirken önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bugünün Türkiye Yüzyılı için istisnai olduğunu vurgularken CHP'ye gönderme yaparak "Birileri gibi sandalyelerin havada uçuştuğu atmosferde değil, kardeşlik içinde ihya ettik." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin birbirinden kopmadığını ifade ederken "İhanet edenler oldu, onlar yoluna biz yolumuza." dedi. İşte detaylar...
AK Parti 4'üncü olağanüstü kongresini şölen havasında büyük bir coşku ile gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre alanına gelirken Ankara Arena dışında vatandaşlara seslendi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"Kıymetli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Başkentimize hoşgeldiniz. Aşkınız, sevdanız ve dayuanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara sığmayan şu sevginiz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.
Sizlerin vasıtası ile 85 milyon vatandaşımızın her birine selamlarımı iletiyorum. Bugün TÜrkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Bugün AK Parti için müstesna bir gün. Bugün partimizin 4. olağan kongresini gerçekleştireceğiz. Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. Türkiye Yüzyılının siyasette öncü olacak kurmay kadroyu delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Yeni seslerle yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.
CHP'YE SALVO: BİZİM KONGREMİZDE SANDALYELER HAVADA UÇUŞMAZ
Bizim kongrelerimizde sandalyeler havalarda uçuşmaz. Kongrelerimizi hep kardeşlik havasında icra ettik.
14 ve 28 mayıs seçimlerini AK Parti ve cumhur ittifakı olarak büyük bir zaferle başardık. Böylece 17. seçim zaferimize imza atmış olduk.
İhanet edenler oldu. Onlar yoluna, biz de yolumuza. Onlar burada da dikiş tutturamayacaklar.
Her 2 seçimde de destek ve dualarını esirgemeyen aziz miletmize teşekkür ediyorum. Yurtdışında yaşayan gurbetçi kardeşlerime özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.
Seçimlerle birlikte cumhur ittifakı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizden bir kez daha onay aldı. 6'lı masa dediler, 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler. Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Evellah cumhur ittifakı parlamentoda. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için kaldığımız yerden çalışmaya başladık. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere pirim vermiyoruz. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjimizle birikimimizle çalışmayı sürdüroyuruz.
AK Parti olarak bizler büyük bir aileyiz. Ailenin kutsiyetine inanmış bir aileyiz. Bu dava ülkeye ve millete hizmet davasıdır. Bu dava evlatlarımız güçlü bir Türkiye bırakma davasıdır. Şehitlerimizin emaneti olan bu davayı hakkıyla taşıyıp bizden sonrakilere en güzel şekilde devretmek bizim görevimizdir."
KONGRE ÖNCESİ NELER YAŞANDI?
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde kongre delegelerinin kartlarının verildiği fuaye alanında kongre kartını teslim alan Erdoğan, "hayırlı olsun" dedi.
ŞÖLEN TADINDA GEÇECEK
Milyonlarca insanın merakla beklediği AK Parti kongresi şölen tadında gerçekleştirilecek.
81 il ve dünyanın dört bir yanından gelen davetliler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kongre salonuna giriş yapacak. Sözleri Abdurrahim Karakoç'a, müziği Yücel Arzen'e ait olan 'İncitme' düeti dinletilecek. 'Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara toprak senden incinmesin. Yollar uzun yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa. Tabutuna sararlarsa bayrak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin' sözleri aranje edilerek Yücel Arzen ve Azerbaycanlı sanatçı Azerin tarafından seslendirilecek.
DENGELİ DEĞİŞİM
Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı, anayasa vurgusu ile birlikte güçlü mesajlar vermesi öngörülüyor.
Kongre günü Başkan Erdoğan hitabını gerçekleştirdikten sonra AK Parti Genel Merkezi'nde oylamanın bitimini bekleyecek. MKYK seçiminin ardından teşekkür konuşması gerçekleştirmesi beklenen Başkan Erdoğan yeni ekibiyle tanışma toplantısının ardından MKYK içinden yeni MYK listesini de açıklayacak.
MKYK listelerinde yüzde 65 değişim olacakken Başkan Erdoğan'ın A takımını oluşturan MYK'da ise sınırlı bir değişim yaşanacak. Mevcut görev yapan isimlerin bazılarının görev yerinin değiştirileceği öğrenildi. Dengeli bir değişim kongresi gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin fotoğrafı olan toplumun her kesimine hitap eden isimler MKYK'da kendine yer bulacak.
İlk kez bir MKYK'da bu kadar az milletvekilinin yer alması bekleniyor.
KONGRE SONRASI ROTA YEREL SEÇİMLER
SABAH'ta yer alan habere göre; Yarınki kongreyle birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimler için start verilecek. Bu kapsamda taslak programlar netlik kazanacak, çalışma grupları oluşturulacak. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yarın MKYK toplantısında sunum yapılacak. Sunumda yerel seçimler için hazırlanın taslak takvim paylaşılacak ve onaya sunulacak.
Sunumda aday başvurularından temayül yoklamalarına, aday ücretlerinden belediye meclis üyeliklerine kadar detaylar ele alınacak ve bu da onaya sunulacak. Aday ücretlerinde kadınlara, gençlere ve engellilere pozitif ayrımcılık sağlanacak.
ERKAN KANDEMİR: 7 EKİM, YEREL SEÇİMLERİN BAŞLANGIÇ STARTI OLACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Kandemir, bugün çok heyecanlı olduklarını ve yarın kongreye Türkiye'nin dört bir taraftan vatandaşların katılacağını belirterek, "Siyasi partilerin en büyük organizasyonları, genel merkez kongreleridir. İnşallah yarın bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada, esasında tüm dünyaya AK Parti teşkilatları; coşkusuyla, heyecanıyla, genel başkanımız ise vizyonuyla, kürsüdeki konuşmasıyla yepyeni şeyler söyleyecekler.
Bu kongreye yurt dışından gelen temsilcilerimiz var, davetlilerimiz olacak, cumhurbaşkanlarını misafir edeceğimiz ülkeler, büyükelçiler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları ve gazilerimiz olacak. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Tabii hem Ankaralıları rahatsız etmemek hem de organizasyonu kolaylaştırmak adına sayıyı sınırlı tutuyoruz ancak tüm bunlara rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız otobüslerle Ankara'ya gelmiş olacaklar" dedi. Kandemir ayrıca kongreye 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi, 3 ülkeden cumhurbaşkanı ve 150 STK'nın katılacağını söyledi.
'HİZMET ETME AŞKINI TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'
Kongrenin aynı zamanda yerel seçimler için de bir başlangıç olacağını vurgulayan Kandemir, "Ülkeye, millete, memlekete hizmet etmek aşkını yerel seçimlerde de tüm Türkiye'de göstermek istiyoruz. Bu manada 7 Ekim; bir işaret fişeği, yerel seçimlerin başlangıç startı olacak. Yarınki kongremizde hem genel başkanımız konuşmasında hem de salondaki heyecanda, coşkuda inşallah yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız. Büyük bir huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde AK Parti, 4'üncü Olağan Kongresi'ni tamamlamış olacak" diye konuştu.
'DÜNYADA SES GETİRECEK BİR KONGRE'
Hamza Dağ ise her siyasi partinin kongresinin o partinin ruhunu ve kendi iç durumunu yansıttığını kaydederek, "Heyecanı varsa heyecanını yansıtır, coşkusu varsa coşkusunu yansıtır. Bu kongremizde; 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri' konseptini belirledik. Çünkü 22 yıllık siyasi hayatının 21 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü aşkla hep yeni olarak devam etmiş, devam ediyor. AK Parti, hep yeni olduğu gibi aynı zamanda bugüne kadar iktidarı döneminde diğer siyasi partilerin karşılaştırılamayacak kadar hep ilerisinde oldu. 2023 hedeflerini koydu, 2035 hedeflerini koydu, 2053 hedeflerini koydu, 2071 hedeflerini koydu. AK Parti, her zaman yeni oldu. Kongreler, partilerin kendi içerisindeki durumun dışa vurumudur. Rakibimiz siyasi partilerin kongrelerine baktığımızda da aramızdaki farkın ne kadar büyük olduğunu tüm Türkiye, gayet açık bir şekilde görüyor. Sadece Türkiye'de ses getirecek değil; dünyada ses getirecek bir kongre olacak" dedi.
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