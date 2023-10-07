CHP’de bomba kulis! Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı adaylığından çekiliyor mu? Gözler yarında...

"İMAMOĞLU ADAY OLMAYABİLİR"

Demir yaptığı açıklamada "İmamoğlu'na yakın isimler bunu İmamoğlu'na karşı dillendiriyor. İstanbul İl Kongresi'nin sonucunun genel merkez yönetimi sonucunu çok da fazla değiştirmeyeceği ve Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gidilecek bir seçimin seçmenin tepkisi nedeniyle İstanbul ve Ankara'da da kaybedileceği ifade ediliyor. Bu nedenle İmamoğlu'nun bu dönem aday olmaması stratejisini İmamoğlu'na iletmişler. Bu fikre itibar eder mi bunu bilmiyoruz" dedi.