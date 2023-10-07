CHP'de bomba kulis! Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı adaylığından çekiliyor mu? Gözler yarında...
CHP'de yarın gerçekleşecek İstanbul İl Kongresi'nde genel merkezcilerin mi yoksa değişimcilerin mi kazanacağı merak edilirken CHP yandaşı Sözcü TV'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Ekrem İmamoğlu yarınki kongrenin sonucuna göre CHP İBB Başkan adaylığından çekilebilir. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserek yola devam kararı aldı.
İMAMOĞLU'NDAN DARBE TOPLANTISI
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde rahatsızlığa neden olurken Ekrem İmamoğlu değişimcilerle birlikte Zoom üzerinden yaptığı "darbe" toplantısı siyasetin gündemine bomba gibi düşmüştü.
ÖZGÜR ÖZEL RESMEN ADAY
Bu toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'na eleştirileriyle ön plana çıkan ve değişimcilerin adayı olarak görülen Özgür Özel yaptığı açıklamada resmen Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını duyurdu.
İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN
Bu durum Özel'in tavşan aday olarak aslında İmamoğlu'nun adayı olduğu iddialarını gündeme getirirken Özel'i ilk tebrik eden isim yine Ekrem İmamoğlu oldu.
AKŞENER'DEN DESTEK YOK
Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmadığı için korkaklıkla suçladı. Ayrıca Akşener İYİ Parti'nin İstanbul'da ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.
BOMBA KULİS
Delege seçimlerinde değişimcilerin kazanamaması durumunda Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sözcü TV sunucularından Oğuz Demir yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı adaylığından çekilebileceğini ifade etti.
"İMAMOĞLU ADAY OLMAYABİLİR"
Demir yaptığı açıklamada "İmamoğlu'na yakın isimler bunu İmamoğlu'na karşı dillendiriyor. İstanbul İl Kongresi'nin sonucunun genel merkez yönetimi sonucunu çok da fazla değiştirmeyeceği ve Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gidilecek bir seçimin seçmenin tepkisi nedeniyle İstanbul ve Ankara'da da kaybedileceği ifade ediliyor. Bu nedenle İmamoğlu'nun bu dönem aday olmaması stratejisini İmamoğlu'na iletmişler. Bu fikre itibar eder mi bunu bilmiyoruz" dedi.
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