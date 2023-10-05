KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan ’Kıbrıs Türk Devleti’ çıkışı: Bu işin kuzeyi güneyi kalmadı! Bütün denizlerde hak iddia ediyoruz

"KIBRIS TÜRK HALKI BUNU HAK ETMEKTEDİR"

Tatar, ayrıca Ankara'da Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'ne (TDMMB) yaptığı ziyarette anavatan ve garantör ülke Türkiye'nin KKTC'nin yeni siyasetini tam anlamıyla savunduğunu işaret ederek "Türkiye'nin kurum ve kuruluşları, kamuoyu ve halkının KKTC'nin artık dünyada kabul görmesi için yaptığınız çağrılar ve çalışmalar bizler için fevkalade önemlidir. Kıbrıs Türk halkı bunu hak etmektedir." dedi.