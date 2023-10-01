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Başkan Erdoğan sinyali verdi! Suriye’ye askeri harekat olur mu? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Başkan Erdoğan sinyali verdi! Suriye’ye askeri harekat olur mu? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Başkan Erdoğan, TBMM’de yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ kulaklardan eksik olmasın” dedi. Suriye’ye askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan Meclis konuşmasında güvenli hat sinyali mi verdi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'na hitap etti.

"TERÖRÜN SON ÇIRPINIŞLARIDIR"

Ankara'daki terör saldırıs ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında hafif yaralanan polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, Ankaralı kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejilerinin baki olduğunu söyleyerek, "Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz." ifadesini kullandı.

SURİYE'YE YENİ OPERASYON SİNYALİ Mİ?

Peki Suriye'ye askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği olası operasyon hangi bölgeleri kapsar? Başkan Erdoğan Meclis konuşmasında güvenli hat sinyali mi verdi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret: Uzun süreden beri bölgede devam eden hareketlilik söz konusu. Bugün de sabah saatlerinde bir terör girişimi meydana geldi. Çok şükür ki kaybımız yok. Türkiye'nin yapmış olduğu sınır ötesi harekatlar başarılı oldukça terör örgütü ben buradayım mesajı vermek için bugünkü gibi ses getirici operasyonlar planlıyor ama tabii ki bunda başarısız oluyor.

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KAPANA KISILDILAR

Özellikle MİT ve güvenlik kuvvetlerimizin yapmış olduğu başarılı operasyonlar devam ettikçe özellikle terör örgütünün üst yönetim kadrosu adeta başını çıkartamaz toplantı yapamaz hale getirdiler. Onlar açısından kapana kısılma pozisyonuna dönüştü. Bundan kurtulmak için de terör eylemleri planlıyorlar.

Basına yansımayan ya da bizim görmediğimiz birçok olay güvenlik kuvvetlerimiz ve MİT tarafından engelleniyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi terörün kesin olarak bitirilmesi noktasında Türkiye artık karar vermiş durumda yani tüm devlet yetkililerinin açıklamalarında son terörist bitene kadar bu mücadelemiz devam edecek deniyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE..."

Bu operasyon önümüzdeki günlerde ben bir operasyon beklentisi içinde olduğumuzu düşünüyorum. Zamanlama da önemli. Yaz dönemi sona erdi. Hava koşulları da ideal gözüküyor. Önümüzdeki günlerde böyle bir olasılık söz konusu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Coğrafyanın sarartıldığı ve terörist faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir bölge var. Münbiç, Tel Rıfat. Buralardan biz saldırı girişimlerini bertaraf etmek durumunda kalıyoruz. Bir şekilde operasyonla etkisiz hale getirmek durumunda kalıyoruz. Ya da birlik bulundurarak güç kullanma zorunda kalıyoruz. Bunun doğru yolu ne böyle her gün bir kısır döngüde bu mücadeleyi yürüteceğine bir anda keser atarsın.

Neden bu harekatları yapmıyoruz? Çünkü iki tane iş birliğine gittiğimiz müttefik diye gördüğümüz devlet var. Biri ABD biri Rusya. Verdikleri sözleri tutmadılar.

Suriye’ye askeri harekat olur mu? SURİYE'YE ASKERİ HAREKAT OLUR MU?

Ankara’daki eylem terörün son çırpınışlarıdır

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