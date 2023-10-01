KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Ne mutlu ki dünya kürsüsüne çıkıp konuşan Recep Tayyip Erdoğan var

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye Rusya'dan direkt uçuşlar ve ülkede kurulması istenen konsoloslukla ilgili de konuştu.

RUSYA KKTC'YE KONSOLOSLUK AÇACAK MI? RUSYA'DAN UÇUŞLAR NE ZAMAN?

Tatar, "Türkiye, Rusya ilişkileri KKTC'ye de yansımıştır. Güney Kıbrıs'a gidemeyen Rusların bir kısmı KKTC'ye gelmeye çalışıyorlar. Buraya nasıl gelecek? Şu anda Türkiye üzerinden geliyorlar. Ama direkt uçuş olursa tasarruflu ve hem de daha kısa bir zamanda buraya gelebilirler. Böyle bir girişim var. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte direkt uçuşlar da olabilecektir. Yeni Ercan Havalimanı'nın bütün imkanları ile çoğu havalimanında olmayan imkanlara sahibiz. Yeni bir konsolosluk (Rusya) binasının açılması noktasında bu uçuşlar da artık gerçek olacak diye temenni ediyorum. Rusya ile görüşmeler bu konuda gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verdi.