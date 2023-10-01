KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Ne mutlu ki dünya kürsüsüne çıkıp konuşan Recep Tayyip Erdoğan var
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Batı çeşitli entrikalarla bizim önümüzü kapatmaya çalışıyorlar diyen Tatar, "Ne mutlu bize ki bizim yerimize dünya kürsüsüne çıkıp konuşan Recep Tayyip Erdoğan var" dedi. Diğer yandan Tatar, “Rusya KKTC’ye konsolosluk açacak mı? Rusya’dan uçuşlar ne zaman?” sorularına da yanıt verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden yaptığı "KKTC" çağrısının çok önemli olduğunu ifade etti.
"ERDOĞAN BİZİ O KÜRSÜDE TEMSİL EDİYOR"
Tatar, "Kıbrıs Türk'ü orada konuşamıyor, ama ne mutlu bize ki Recep Tayyip Erdoğan bizi o kürsüde temsil ediyor" dedi.
Ersin Tatar, Batı'nın KKTC'nin önünü kapatmaya çalıştığını da söyledi.
Tatar, "KKTC doğu Akdeniz'deki barışa ve güvenliğe anahtardır" mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye Rusya'dan direkt uçuşlar ve ülkede kurulması istenen konsoloslukla ilgili de konuştu.
RUSYA KKTC'YE KONSOLOSLUK AÇACAK MI? RUSYA'DAN UÇUŞLAR NE ZAMAN?
Tatar, "Türkiye, Rusya ilişkileri KKTC'ye de yansımıştır. Güney Kıbrıs'a gidemeyen Rusların bir kısmı KKTC'ye gelmeye çalışıyorlar. Buraya nasıl gelecek? Şu anda Türkiye üzerinden geliyorlar. Ama direkt uçuş olursa tasarruflu ve hem de daha kısa bir zamanda buraya gelebilirler. Böyle bir girişim var. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte direkt uçuşlar da olabilecektir. Yeni Ercan Havalimanı'nın bütün imkanları ile çoğu havalimanında olmayan imkanlara sahibiz. Yeni bir konsolosluk (Rusya) binasının açılması noktasında bu uçuşlar da artık gerçek olacak diye temenni ediyorum. Rusya ile görüşmeler bu konuda gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verdi.
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