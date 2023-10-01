Yeni yasama yılı bugün başlıyor! Milyonların gözü Başkan Erdoğan'ın konuşmasında! İşte verilecek 5 mesaj
TBMM, yeni yasama dönemine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayacak. Erdoğan, 5 ana başlık altında önemli mesajlar verip Türkiye'nin yol haritasını da ortaya koyacak. Anayasa ve İçtüzük gereği 1 Ekim'de 2'nci Yasama Yılı başlayacak. Meclis'in açılışını Erdoğan yapacak. Erdoğan aynı zamanda 28'inci Dönem parlamentosuna ilk kez hitap etmiş olacak.
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı için bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Başkan Erdoğan, 5 ana başlık altında önemli mesajlar verip Türkiye'nin yol haritasını da ortaya koyacak. Erdoğan'ın vereceği mesajlar şöyle:
YENİ ANAYASA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasındaki en önemli mesajlardan birinin yeni anayasa olması bekleniyor. Erdoğan, muhalefete Türkiye'nin sivil bir anayasaya gereksinimi olduğunun altını çizip "Gelin yeni anayasayı birlikte hazırlayalım" çağrısı yapacak.
BÜYÜYEN TÜRKİYE: Ekonomi de konuşmanın önemli başlıklarından birini oluşturacak. Erdoğan, alınan önlemler ve bunların sonuçlarına dikkat çekip hedeflerinin "enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek ve istikrarlı büyümeyi sağlamak" olduğuna vurgu yapacak.
EMEKLİ, MEMUR VE ÇALIŞANLAR: Emekli, memur ve çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği, bu kesimlerin refah düzeyinin yükseltilmesi için gereken önlemlerin alınacağına vurgu yapılacak.
Erdoğan, emekliler ile ilgili çalışmaların da hızla devam ettiğinin, önümüzdeki yılbaşında bu konuda gerekli adımları atacaklarının altını bir kez daha çizecek.
GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI DIŞ POLİTİKA: Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artık bir oyun kurucu haline geldiğine dikkat çekecek olan Erdoğan, "Güçlü ve istikrarlı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz" mesajını verecek.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ: Erdoğan'ın konuşmasında İsveç'in NATO üyeliği için de bir başlık açması ve bu ülkenin gerekli koşulları yerine getirmesini beklediklerini belirtmesi bekleniyor.
Bu arada, Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman için düzenlenen vefa programına mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil, vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş birisidir" dedi.
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