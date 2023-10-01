Yeni yasama yılı bugün başlıyor! Milyonların gözü Başkan Erdoğan’ın konuşmasında! İşte verilecek 5 mesaj

GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI DIŞ POLİTİKA: Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artık bir oyun kurucu haline geldiğine dikkat çekecek olan Erdoğan, "Güçlü ve istikrarlı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz" mesajını verecek.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ: Erdoğan'ın konuşmasında İsveç'in NATO üyeliği için de bir başlık açması ve bu ülkenin gerekli koşulları yerine getirmesini beklediklerini belirtmesi bekleniyor.

Bu arada, Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman için düzenlenen vefa programına mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil, vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş birisidir" dedi.