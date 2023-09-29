29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Türkiye’yi sarsan çifte patlama! Doğal gaz patlaması neden olur?

Türkiye’yi sarsan çifte patlama! Doğal gaz patlaması neden olur?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
Türkiye’yi sarsan çifte patlama! Doğal gaz patlaması neden olur?

Geçtiğimiz gün İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen doğalgaz patlamasında 3  kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Bu sabah da Ankara’da yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi hayata veda etti. Peki doğal gaz patlaması nasıl önlenir? Gaz sızıntısını fark ettiğimizde ne yapmalıyız? Sızıntı nasıl anlaşılır? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rüştü Uçan değerlendirdi.

Türkiye'de 2 gündür şiddetli doğal gaz patlamaları ile korku dolu anlar yaşanıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul Bahçelievler ilçesinde yer alan Şirinevler Mahallesi'nde tüm mahalleyi ayağa kaldıran bir patlama meydana geldi, yaşanan olay 3 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de yaralandı. Daha önce karot örneği alınan bina yıkılacak. İnsanlar bölgede büyük bir şok yaşadı.

Henüz bu patlamanın yankıları sürerken Türkiye bu sabah Ankara Mamak ilçesinde yaşanan doğal gaz patlaması ile bir kez daha sarsıldı. 6 katlı binanın giriş katında meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Peki doğal gaz patlaması nasıl önlenir? Doğalgaz patlaması neden olur? Gaz sızıntısını fark ettiğimizde ne yapmalıyız? Sızıntı nasıl anlaşılır? Patlama neden oldu, patlamadan nasıl korunulur? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek'in konuğu olan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rüştü Uçan değerlendirdi.

Dr. Rüştü Uçan'ın öne çıkan sözleri:

"Bu noktada doğal gazı iyi tanımak lazım. Bu bir metan gazıdır havadan daha hafif ve yukarıda birikir. Bu birikme sırasında yüzde 5 ila 15 arasında ortamı kapsadığı zaman patlamaya uygun hale geliyor. Yani atmosferik bir hava oluşuyor. Ve buna en ufak bir kıvılcım dahi yeter patlama meydana gelir. Örneği bir cep telefonunun çalması bile bunu tetikler.

Doğal gaz sızıntısı sırasında ortam karanlık ve ışığı açtınız bu da patlama için tetikleyici olur. Tam tersi yanan ışığı kapatmak istediniz bu da patlama için ilk kıvılcımı oluşturur. Öyle ki buzdolabının kapağını açmak bile bir tetikleyici olur. İşte burada bu kadar ufak bir kıvılcım biriken doğal gazı patlamasına yol açar.

Bu patlama özelinde bakarsak, balkonlar kapatılmış ve kombiler içeride bundan kaynaklı bir kaza yaşanma ihtimali çok yüksek. Kombi bacalarının mutlaka dışarıya çıkıyor olması gerekiyor. Kombilerin olduğu yerlerde üst kısımlarda havalandırma menfezlerinin olması gerekiyor. Ancak bu binanın alt katlarında bu havalandırma menfezlerini görmüyoruz.

İnsanlar şu anda yazlıklardan ve tatillerden geliyor; bazı daireler 15 gün bazı daireler 3 ay kapalı kalmış olabiliyor. Bu sırada bir gaz birikimi yaşanabilir. Gaz ölçümü yapan dedektörler var; bunlar yüzde 5'e gelmeden yeni dedektörler de yüzde 2'ye gelmeden gaz çıkışını kesiyor. Eski nesil de ise alarm veriyor.

Doğal gaz yumurta kokusuna benzer bir kokuyla çıkıyor. İşte bu koku geldikten sonra çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Hemen kapıları ve pençeleri açıp dışarı çıkmak kendi hayatımızı ve çevredekilerin hayatını kurtarır. 10 bara yakın bir basınç olduğu için çevrede de yıkıcı etkisi oluyor."

Türkiye’yi korkutan çifte patlama! TÜRKİYE'Yİ KORKUTAN ÇİFTE PATLAMA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da doğal gaz patlaması! ANKARA'DA DOĞAL GAZ PATLAMASI!
Şirinevler’de patlama! Ölü ve yaralılar var... ŞİRİNEVLER'DE PATLAMA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA