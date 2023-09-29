Türkiye’yi sarsan çifte patlama! Doğal gaz patlaması neden olur?

Doğal gaz sızıntısı sırasında ortam karanlık ve ışığı açtınız bu da patlama için tetikleyici olur. Tam tersi yanan ışığı kapatmak istediniz bu da patlama için ilk kıvılcımı oluşturur. Öyle ki buzdolabının kapağını açmak bile bir tetikleyici olur. İşte burada bu kadar ufak bir kıvılcım biriken doğal gazı patlamasına yol açar.