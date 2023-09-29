29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Meclis 1 Ekim’de açılıyor! Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?

Meclis 1 Ekim’de açılıyor! Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
Meclis 1 Ekim’de açılıyor! Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?

Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2,5 aylık aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Yeni anayasadan, evlilik kredisine, kentsel dönüşüm yasasından tezkerelere kadar birçok konu gündemde olacak. Gündemin önemli başlıklarını Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi.

Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"1 Ekim Meclis'in yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla önemli bir tarih. Renkli ve katılım gücü yüksek Meclis'in temsil gücünü 1 Ekim itibarıyla göreceğiz. Usul gereği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açılış konuşması yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapmasını bekliyorum. Anayasa değişikliği ile ilgili önemli çalışmalar var. Darbe anayasası Türkiye'ye yakışmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir anayasa çağrısı yapacak.

Enflasyon karşısında dar ve sabit gelirlilerin aynı zamanda emeklilerin satınlama gücünü desteklemeye dönük politikalar üretilecek. Bunun için ayrılacak bütçe ve imkanlar bu kapsamda 2024 bütçesi Meclis'e sunulacak. Emekliler konusunda beklentiler var ve çeşitli bakanlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

Dün MGK'dan sonra yapılan açıklamaya baktığınız zaman Karabağ, Irak, Suriye, Kerkük, Kosava ve daha fazlası… 360 derece diplomasiyi görüyorsunuz. Balkanlardan Kafkaslara, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan gerçek anlamda Türkiye merkezli çember var. Bu Türkiye'nin hem etki alanını hem gücünü gösteriyor. Bunun yanında 7 Ekim'de AK Parti'nin kongresi olacak. Buradan alınan yenilenme ve gençleşme ivmesiyle yerel seçime gidilecek.

17 Ekim'de 2024 yılında bütçe Meclis'e gelecek. Özellikle sosyal harcama tarafı olacak. Vatandaşları kapsayacak. Kentsel dönüşüm yasasını aslında özelde İstanbul dönüşüm yasası olarak düşünmek daha gerçekçi olur. Öncelik uygulama aksaklıklarını gidermek ama ana hedefi İstanbul'daki dönüşümü gerçek anlamda hızlandırmak. Rant hırsı gibi faktörlerin ağır bastığı gibi durumlarda hayatı esas alan bireyleri hayata geçecek bir yasa olacak.

Türkiye'de doğal gaz ve petrol keşfi, Türkiye'nin yerli ve milli kaynakları harekete geçirmesi önceki Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası ile başlayan yepyeni dönem Türkiye'ye bazı fırsatlar oluşturdu. Aile ve Gençlik Bankası bunlardan biri. Petrol ve doğal gaz gelirlerinin bir kısmının sermaye dönüştüğü bir süreci ifade ediyor.

Bir Norveç modeli işletilecek gibi duruyor. Onların gelecek nesiller fonu var. Gelecek nesiller adına ayırdıkları kaynaklar var. Bu Aile ve Gençlik Bankası ile oluşacak sermaye birikiminin bu gelecek nesiller fonu gibi çok güvenilir gelir getirici alanlara yatırılması sermayesinin büyütülmesi planlanıyor. Hakiki manada sosyal devlet ile karşılık bulacak bir sistem olacak."

Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak? YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ NE OLACAK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA