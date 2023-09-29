Meclis 1 Ekim’de açılıyor! Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?

Bir Norveç modeli işletilecek gibi duruyor. Onların gelecek nesiller fonu var. Gelecek nesiller adına ayırdıkları kaynaklar var. Bu Aile ve Gençlik Bankası ile oluşacak sermaye birikiminin bu gelecek nesiller fonu gibi çok güvenilir gelir getirici alanlara yatırılması sermayesinin büyütülmesi planlanıyor. Hakiki manada sosyal devlet ile karşılık bulacak bir sistem olacak."

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