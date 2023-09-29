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A HABER ÖZEL | Elon Musk Türkiye'ye ne yatırımı yapacak?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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A HABER ÖZEL | Elon Musk Türkiye’ye ne yatırımı yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı Türkevi'nde kabul etmişti. Başkan Erdoğan'ın görüşmede TEKNOFEST davetinde bulunduğu Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, "Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Başkan Erdoğan da Musk'ın açıklamasına yanıt vererek, "Gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız." dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından Elon Musk'ın Türkiye'de yapacağı yatırımlar merak konusu oldu. Musk'ın ülkemizde yapacağı yatırımlar A Haber'de konuşuldu. İşte detaylar...

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta giden Başkan Erdoğan, Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı kabul etmiş ve TEKNOFEST davetinde bulunmuştu.

ELON MUSK: GELECEK YILI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Bu yıl katılım sağlayamayan Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"GELECEK YIL GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Başkan Erdoğan da Musk'ın açıklamasına yanıt vererek, "Gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız." dedi.

Elon Musk'ın bu paylaşımının Türkiye'ye getirilerini ve Musk'ın ülkemizde nasıl bir yatırım yapacağına yönelik yorumlar A Haber'de aktarıldı.

Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak'ın açıklamaların yer alan satır başları:

İki açıdan ele almak mümkün. Birincisi, fiili olarak Türkiye'de yatırım yapması, istihdam, üretim ve katma değer açısından çok önemli. Bunanla beraber belki psikolojik etkisi bunun çok daha üzerinde, çünkü kendisi klasik geleneksel alanlara yatırım yapan biri değil. İnovatif yenilikçi ve özellikle işin teknoloji boyutuyla önde gelen yatırımcılardan bir tanesi. TEKNOFEST vesilesi ile yaptığı paylaşımda, milyonlarca kişi tarafından da okunduğunu varsaydığımızda bu büyük bir yatırım fırsatını getiriyor.

Geçen hafta SpaceX uyduları Türkiye üzerinden geçmişti mesela, onunla ilgili de talebi olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili acaba internet hizmeti alınabilir mi? Bu ve buna benzer alanlarda Türkiye ile iş birliği yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarında yer alan satır başları:

Elon Musk'ın bu etkileyişimi yatırımcılar açısından çok önemli. Karşılıklı menfaatlere baktığımızda Türkiye'nin birçok avantajı var Elon Musk tarafından da bu biliniyor. Örnek olarak, yeraltı zenginlikleri, maliyet noktasında Türkiye'nin ucuz olması ve alternatif pazarda ülkemizin bir köprü görevi görmesi gibi bütün hesaplamalar yapıldı.

Elon Musk en son sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, X'te çalıştırmak için Türkçe bilen işçi alıyordu. Bunlar önemli gelişmeler. Musk gibi bir markanın Türkiye üzerinden sosyal medya etkileşiminin olması psikolojik anlamda diğer yatırımcıların ilgisini de ülkemize çekecektir.

Profesör Doktor Abdulkadir Develi açıklamalarında yer alan satır başları:

Türkiye büyüyen bir ekonomi bunu altını çizmek istiyorum. Dünyanın en güçlü pazarına komşu durumda. Şu an Türkiye teknoloji üretebilen bir ülke durumunda, bu elbette yatırımcıyı çekecektir. Biz her yıl daha fazla mal ve hizmet üretiyoruz. İstikrarlı bir şekilde büyüyen bir ekonomi olma özelliği olma durumundan dolayı yabancı yatırımcının Türkiye'ye büyük ilgisi var.

Bizim gibi büyüyen ekonomiler iki şeye ihtiyaç duyarlar; bir tanesi sermaye ve düşük maliyetli sermaye, diğeri ise enerji… Dolayısıyla şu anda yeşil, yenilenebilir ve sürdürebilir kalkınmada başrolde yer alıyoruz. Bu noktada dünyayı yönlendirebilecek bir pozisyona sahibiz.

MUSK TÜRKİYE'YE NE KADAR YATIRIM YAPACAK?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti. TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti." ifadeleri kullanılmıştı.

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Musk’tan Erdoğan’a: İlk düşüneceğimiz ülke olacak

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