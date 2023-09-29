A HABER ÖZEL | Elon Musk Türkiye’ye ne yatırımı yapacak?

"GELECEK YIL GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Başkan Erdoğan da Musk'ın açıklamasına yanıt vererek, "Gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız." dedi.

Elon Musk'ın bu paylaşımının Türkiye'ye getirilerini ve Musk'ın ülkemizde nasıl bir yatırım yapacağına yönelik yorumlar A Haber'de aktarıldı.

Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak'ın açıklamaların yer alan satır başları:

İki açıdan ele almak mümkün. Birincisi, fiili olarak Türkiye'de yatırım yapması, istihdam, üretim ve katma değer açısından çok önemli. Bunanla beraber belki psikolojik etkisi bunun çok daha üzerinde, çünkü kendisi klasik geleneksel alanlara yatırım yapan biri değil. İnovatif yenilikçi ve özellikle işin teknoloji boyutuyla önde gelen yatırımcılardan bir tanesi. TEKNOFEST vesilesi ile yaptığı paylaşımda, milyonlarca kişi tarafından da okunduğunu varsaydığımızda bu büyük bir yatırım fırsatını getiriyor.

Geçen hafta SpaceX uyduları Türkiye üzerinden geçmişti mesela, onunla ilgili de talebi olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili acaba internet hizmeti alınabilir mi? Bu ve buna benzer alanlarda Türkiye ile iş birliği yapılmasına olanak sağlayacaktır.