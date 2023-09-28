Karadeniz'de petrol arayacak! Sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Trabzon'da
Karadeniz'de petrol arayacak, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Trabzon'a demirledi. Doğalgaz ve petrol araması yapan gemi, 3 boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Nafız Maden değerlendirdi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ile doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013'te faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Trabzon Limanı'na geldi. Limana demir atan 84,2 metre boyunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, burada bakım, onarım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak.
Peki Sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa gemisi neden Trabzon'da? Karadeniz'de neler yapacak? Çalışmalar nasıl ilerleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun konuğu olan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Nafız Maden değerlendirdi.
Nafız Maden'in öne çıkan sözleri:
"Barbaros Hayreddin Paşa gemisi geçtiğimiz aylarda Ünye açıklarında jeofizik araştırmalar yaptı. Dün itibarıyla da Trabzon Limanı'na demirledi. Burada 45 günlük bakım-onarım çalışmalarından sonra Rize açıklarında petrol arama amacıyla yola çıkacak.
Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarındaki petrol sızıntısı hatta Ünye açıklarındaki petrol sızıntısı yıllardan beri biliniyor. Rize özelinde konuşacak olursak bunlar Osmanlı döneminden biliniyor. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Rize Çayeli'ndeki bazı sayılı kişilere buranın 1925 yılında ruhsatı veriliyor. Petrol aramak için bunlar yapılıyor ama sondaj yapılmadığı için ruhsatlar feshediliyor.
Geçtiğimiz günlerde yine A Haber ile birlikte gittik ve Çayeli'ndeki sızıntıdan örnekler aldık. Burada yapılan hesaplamalara göre uydu ve jeofizik verilerinden alınan bilgiye göre günde 1 ton petrol yüzeye sızıyor. Yıllık olarak 350 ton petrol sızıntısı var. Ve bu sızıntı 100 yıldır devam ediyor.
Petrol arama çalışmaları uzun soluklu oluyor. İlk önce veri alınması gerekiyor ve bu veriler işlendikten sonra TPAO'nun mühendisleri tarafından yorum aşamasına geçilecek. Buradaki yetkin isimler petrol rezerv alanının yorumunu yapacaklar ve üzerinde çalışacaklar. TPAO'nun bu anlamda çok iyi bir teknoloji altyapısı var."
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