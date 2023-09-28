Karadeniz’de petrol arayacak! Sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Trabzon’da

Geçtiğimiz günlerde yine A Haber ile birlikte gittik ve Çayeli'ndeki sızıntıdan örnekler aldık. Burada yapılan hesaplamalara göre uydu ve jeofizik verilerinden alınan bilgiye göre günde 1 ton petrol yüzeye sızıyor. Yıllık olarak 350 ton petrol sızıntısı var. Ve bu sızıntı 100 yıldır devam ediyor.