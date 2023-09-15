Karadeniz’de yeni petrol heyecanı! A Haber Çayeli açıklarından aktardı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Maden, A Haber'e Karadeniz'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapıldığını söyledi.

İşte Profesör Doktor Nafız Maden'in Karadeniz açıklarında A Haber'e yaptığı röportajında yer alan satır başları:

Karadeniz hem bizim hem de etrafımızdaki ülkeler için oldukça önemli bir deniz; Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya açısından da bu durum böyle.