Karadeniz'de yeni petrol heyecanı! A Haber Çayeli açıklarından aktardı
Karadeniz’de Rize’nin Çayeli ilçesinde açıklarında deniz yüzeyinde petrole rastlandı. Petrolden alınan numune potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) analize gönderilecek. A Haber ekibi ve Profesör Doktor Nafız Maden bölgedeki gelişmeyi Çayeli açıklarından saniye saniye aktardı.
Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nafız Maden ve A Haber muhabiri Selman Kutlu, Çayeli sahilinden tekne ile açılarak, bölgeden petrol numunesi aldı.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Maden, A Haber'e Karadeniz'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapıldığını söyledi.
İşte Profesör Doktor Nafız Maden'in Karadeniz açıklarında A Haber'e yaptığı röportajında yer alan satır başları:
Karadeniz hem bizim hem de etrafımızdaki ülkeler için oldukça önemli bir deniz; Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya açısından da bu durum böyle.
"YOĞUN PETROL KOKUSUNU HİSSEDEBİLİYORUZ"
İlk defa gözlerinizle şahit oluyorsunuz. Osmanlı zamanından bu yana süre gelen tarihle bilinmekle birlikte şu anda yoğun petrol kokusunu hissedebiliyorsunuz.
"KARADENİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Karadeniz bizim için çok önemli çünkü Karadeniz'deki ilk harita alma amaçlı çalışmalar burada yapılmıştır. Ruslar 1825-1836 yılları arasında Karadeniz'in kendi sınırları dahilindeki haritalarını yapmışlar daha sonra durumla ilgili Osmanlı İmparatorluğu'na da başvurmuşlardı.
GÜNDE 1 TON PETROL SIZINTISI OLUYOR
Sadece Çayeli açıklarındaki sızıntıdan günde 1 ton, yıla vurursak ise havanın durumuna göre 350 tona yaklaşan bir petrol sızıntısı olduğu biliniyor.
Geçmişte sadece farklı farklı kurumların küçük ebatlı araştırma gemileri vardı, sondaj gemilerimiz yoktu. Ancak 2012 yılından itibaren sondaj gemilerini aldık ve bu gemiler 5-6 kilometre derinlikte sondaj yapabiliyorlar.
Geçmişte hangi ülkeden gemi alabilir veya gemi kiralayabiliriz gibi konuşurken, şimdi ise Fatih Gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi'ni konuşuyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı başlıyor! KPSS puan şartı aramıyor! İşte başvuru şekli ve merak edilen detaylar….
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- Örsan Öymen kimdir, nereli, mesleği nedir? Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı oldu? Siyasi kariyeri...
- Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Mevlid Kandili oruç tutulur mu? 2023 Diyanet kandil tarihleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler?
- Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...
- Yalı Çapkını Nükhet kimdir? Kırmızı Oda'nın Doktor Hanımı kadroda! Binnur Kaya kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?
- KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK değiştirme işlem başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! En düşük maaş ne kadar olacak? İşte Ocak 2024'te kuruşu kuruşuna aylıklar...
- Ocak zammında %39.61 oranlı kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
- MEB ortak sınav tarihleri 2023-24 | Okullarda ortak sınav ne demek, Türkiye geneli sıralama belli olacak mı? İl, ilçe, okul geneli detayı...