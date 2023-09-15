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Karadeniz'de yeni petrol heyecanı! A Haber Çayeli açıklarından aktardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Karadeniz’de yeni petrol heyecanı! A Haber Çayeli açıklarından aktardı

Karadeniz’de Rize’nin Çayeli ilçesinde açıklarında deniz yüzeyinde petrole rastlandı. Petrolden alınan numune potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) analize gönderilecek. A Haber ekibi ve Profesör Doktor Nafız Maden bölgedeki gelişmeyi Çayeli açıklarından saniye saniye aktardı.

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nafız Maden ve A Haber muhabiri Selman Kutlu, Çayeli sahilinden tekne ile açılarak, bölgeden petrol numunesi aldı.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Maden, A Haber'e Karadeniz'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapıldığını söyledi.

İşte Profesör Doktor Nafız Maden'in Karadeniz açıklarında A Haber'e yaptığı röportajında yer alan satır başları:

Karadeniz hem bizim hem de etrafımızdaki ülkeler için oldukça önemli bir deniz; Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya açısından da bu durum böyle.

"YOĞUN PETROL KOKUSUNU HİSSEDEBİLİYORUZ"

İlk defa gözlerinizle şahit oluyorsunuz. Osmanlı zamanından bu yana süre gelen tarihle bilinmekle birlikte şu anda yoğun petrol kokusunu hissedebiliyorsunuz.

"KARADENİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Karadeniz bizim için çok önemli çünkü Karadeniz'deki ilk harita alma amaçlı çalışmalar burada yapılmıştır. Ruslar 1825-1836 yılları arasında Karadeniz'in kendi sınırları dahilindeki haritalarını yapmışlar daha sonra durumla ilgili Osmanlı İmparatorluğu'na da başvurmuşlardı.

GÜNDE 1 TON PETROL SIZINTISI OLUYOR

Sadece Çayeli açıklarındaki sızıntıdan günde 1 ton, yıla vurursak ise havanın durumuna göre 350 tona yaklaşan bir petrol sızıntısı olduğu biliniyor.

Geçmişte sadece farklı farklı kurumların küçük ebatlı araştırma gemileri vardı, sondaj gemilerimiz yoktu. Ancak 2012 yılından itibaren sondaj gemilerini aldık ve bu gemiler 5-6 kilometre derinlikte sondaj yapabiliyorlar.

Geçmişte hangi ülkeden gemi alabilir veya gemi kiralayabiliriz gibi konuşurken, şimdi ise Fatih Gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi'ni konuşuyoruz.

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