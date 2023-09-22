Murat Ongun'dan A Haber'e yönelik çirkin iftira! İşte İETT rezaletinin Fransız Le Monde'deki belgesi...
Göreve geldiğinden beri İstanbul'a ulaşım konusunda dibi yaşatan Ekrem İmamoğlu vatandaşın tepkisine rağmen her gün yaşanan İETT arızalarına tedbir almama konusunda ısrarcı tavrını sürdürüyor. Zaten yoğun olan İstanbul trafiğinde vatandaşlar bir de İETT arızalarından dolayı artık bezmiş durumda. İstanbul'da yaşanan ulaşım rezilliği Türk medyası sınırlarını aşarken Fransız medyası tarafından da karikatürize edildi. Fransız Le Monde Gazetesi'ne bağlı 100 sayfalık bir dergi 39. sayfasında İstanbullu'nun İETT otobüsünü ittiği anları sayfasına taşıdı. Fransız medyasındaki bu karikatür de A Haber ve Sabah tarafından haberleştirilerek okurlara sunuldu. Bu olay sonrası yaptığı provokatif çıkışlarla gündemden düşmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun A Haber'i ve Sabah'ı yalan haber yapmakla suçladı. Ancak Ongun esas yalanı kendisi söyleyerek haberi manipüle etmeye çalıştı. İşte detaylar...
İstanbul'da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından şehir genelinde ulaşım konusunda büyük aksaklıklıklar yaşanırken çok sayıda araç yolda kaldı.
İSTANBUL ULAŞIMDA YERLERDE SÜRÜNÜYOR
Bunun yanında yol ortasında alevlere teslim olan İETT otobüsleri de bulunurken, milyonlara ev sahipliği yapan İstanbul ulaşım konusunda yerlerde sürünüyor.
ARAÇLARIN BAKIMI ZAMANINDA YAPILMIYOR
Araçların bakımlarının zamanında yapılmaması nedeniyle İstanbul yollarında sayısız bozulmuş İETT görülürken, vatandaşlar bu duruma karşı büyük tepki gösteriyor.
VATANDAŞIN TEPKİSİNE RAĞMEN TEDBİR YOK
İETT'lerin yanında Metrobüs hattında yaşanan aksaklıklar da şehrin yoğunluğuyla birleşince İstanbul içinde seyahat etmek İstanbullular için çile haline geliyor. Her gün trafikte saatler geçirmek zorunda kalan, bir de arızalar nedeniyle yolda kaldıkları için mağduriyetleri daha da artan vatandaşlardan yükselen tepkilere rağmen gerekli tedbirler bir türlü alınmıyor.
İETT'NİN İÇLER ACISI HALİ FRANSIZ BASININDA
İETT'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde düştüğü içler acısı durum, ülke sınırları da aşarak, dış basına konu oldu.
VATANDAŞLARIN İETT'Yİ İTTİĞİ ANLAR KARİKATÜRİZE EDİLDİ
Türkiye'ye özel içerikler hazırlayan Fransız basını, İstanbul'daki ulaşım keşmekeşini ve vatandaşların çilesini merkez altına aldı. Vatandaşların arızalanan bir İETT otobüsünü ittiği anları gösteren fotoğraftan yola çıkan Fransız basını, söz konusu durumun karikatürüne dergide yer verdi.
100 SAYFALIK DERGİNİN 39. SAYFASINDA YER ALDI
"Le Monde Diplomatique Maniere De Voir" isimli Fransız dergisi "1923-2023 Le Siecle Turc" adıyla çıkardığı 100 sayfalık sayısında Türkiye'ye dair detaylara yer verdi.
Derginin 39. sayfasında ise İstanbul'da yaşanan ulaşım sorununa yer verilirken, tıpkı İstanbul'da bir rutin hale gelen vatandaşların otobüs itme anları karikatürize edildi. Dergi genel olarak politik içeriklerden oluşurken Türkiye'den çok sayıda fotoğraf da konulardan bağımsız olarak dergi içerisinde kullanıldı.
A HABER OLAYI HABERLEŞTİRDİ
Bu gelişme sonrası A Haber ekipleri İETT'nin Fransa medyasında düştüğü bu rezil durumu haberleştirirken "Fransız medyası, İstanbul'un bitmek bilmeyen ulaşım çilesini gündeme getirdi. Gazete arızalanan bir İETT otobüsünü iten vatandaşları çizdi" başlığını kullandı.
MURAT ONGUN YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE
Yaptığı provokatif paylaşımlar ve yalanlarıyla gündemden düşmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun da basit bir algı operasyonuna girişerek A Haber'i bu haber üzerinden hedef gösterdi.
Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sabah ve AHaber, medya tarihine bir yalanla daha geçti. Fransız basınında İstanbul hakkında böyle bir haber çıkmadı. Le Monde'da yayınlanan makale NATO-Türkiye ilişkisi üzerine. Yazıda değil İETT, İstanbul kelimesi dahi geçmiyor. Tercüme desteği isterseniz yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.
A HABER YAPILAN BİR HABERİ DEĞİL KARİKATÜRÜ HABERLEŞTİRDİ!
Ancak Ongun'un es geçtiği çok sayıda nokta bulunuyor. Nitekim Ongun "Fransız basınında İstanbul hakkında böyle bir haber çıkmadı." derken A Haber'in yaptığı haberde de Fransız basınının yaptığı bir haberden değil dergide yer verilen bir karikatürden bahsedilidiğini görmezden geldi.
İÇİNDE İETT VE İSTANBUL GEÇİYOR MU DEDİK?
Ongun ayrıca A Haber'i hedef gösterirken "Yazıda değil İETT, İstanbul kelimesi dahi geçmiyor." ifadelerine yer verdi. Ancak zaten A Haber'in yaptığı haberde yazıda İETT ve İstanbul kelimelerinin geçtiği söylenmedi. Yapılan haberde sadece İstanbul'da yaşanan İETT rezilliğinin karikatürize edildiği belirtildi.
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