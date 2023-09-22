Murat Ongun’dan A Haber’e yönelik çirkin iftira! İşte İETT rezaletinin Fransız Le Monde’deki belgesi...

MURAT ONGUN YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE

Yaptığı provokatif paylaşımlar ve yalanlarıyla gündemden düşmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun da basit bir algı operasyonuna girişerek A Haber'i bu haber üzerinden hedef gösterdi.

Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sabah ve AHaber, medya tarihine bir yalanla daha geçti. Fransız basınında İstanbul hakkında böyle bir haber çıkmadı. Le Monde'da yayınlanan makale NATO-Türkiye ilişkisi üzerine. Yazıda değil İETT, İstanbul kelimesi dahi geçmiyor. Tercüme desteği isterseniz yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.