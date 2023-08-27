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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan ısıran köpeğine koruma şikayetçi çalışana tehdit! Hem sahip çıkmadı hem işten kovdurdu

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan ısıran köpeğine koruma şikayetçi çalışana tehdit! Hem sahip çıkmadı hem işten kovdurdu

İBB iştiraklerinden olan Ağaç A.Ş.'de temizlik personeli olarak görev yapan Hacer Demirlendi, görevlendirme yolu ile İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un makam olarak kullandığı Miniatürk'e gönderildi. Burada parkı temizlediği esnada Murat Ongun'un sahibi olduğu belirtilen Thor isimli köpeğin saldırısına uğradı. Elinden ısırılan Demirlendi, şeflerinin işten çıkartma tehditlerine boyun eğerek sessiz kaldı. Ancak bir süre sonra aynı köpeğin yeniden saldırısına uğrayan kadın bu kez bacağından defalarca ısırıldı ve yerde sürüklendi. Yaralanan kadına sahip çıkılmazken, şikayetçi olması üzerine bu kez de işten atıldı.

Giriş Tarihi: 27.08.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 08:56
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Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’dan ısıran köpeğine koruma şikayetçi çalışana tehdit! Hem sahip çıkmadı hem işten kovdurdu

Hacer Demirlendi, 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de işbaşı yaptı. Bir süre sonra görevlendirme ile İBB iletişim Koordinatörlüğü'nün bulunduğu Beyoğlu Sütlüce'deki Miniatürk'ün bulunduğu parka gönderildi.

İletişim Koordinatörlüğü Çadırını makam olarak kullanan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da bu alana iddiaya göre köpeği THOR'u bıraktı. Miniatürk içerisindeki parkta bakılan köpek, ilk önce 2021 yılında temizlik çalışması yaptığı sırada Hacer Demirlendi'nin elini ısırdı. Ongun'un özel olarak baktırdığı köpek tarafından saldırıya uğrayan kadına birimdeki ilgililer tarafından 'olay duyulmasın, duyulursa işten atılırsın' denilerek baskı ve tehditlerle susturuldu.

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Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’dan ısıran köpeğine koruma şikayetçi çalışana tehdit! Hem sahip çıkmadı hem işten kovdurdu

İŞTEN ATILMA TEHDİDİ
Olay sonrasında 5 ay daha aynı yerde çalışan Demirlendi, daha sonra başka bir yere görevlendirildi. Bu yıl 26 Haziran tarihinde Murat Ongun'un makam olarak kullandığı Miniatürk'teki Thor isimli köpeğine baktırdığı parka görevlendirildi. Talihsiz kadın, köpeğin saldırısına uğradığını bu nedenle elindeki rahatsızlığın hala devam ettiğini ve köpekten korktuğunu belirterek söz konusu parkta görevlendirilmek istenmediğini aktardı. Ancak yine şeflerinin 'işten atılma' tehdit ve mobbinglerine maruz kalarak görevi kabul etmek zorunda kaldı. 26 Haziran tarihinde gittiği Ongun'un çalışma ofisinin ve köpeğinin olduğu Miniatürk'teki parkta Ağustos ayının başında tekrar köpeğin saldırısına uğradı.

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Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’dan ısıran köpeğine koruma şikayetçi çalışana tehdit! Hem sahip çıkmadı hem işten kovdurdu

GÖZLERİMLE GÖRDÜM ARABASIYLA GETİRDİ EŞİYLE OYNAYIP SEVDİ
SABAH'a konuşan Demirlendi olayı şu şekilde anlattı: Ben işe gittiğimde Thor isimli Murat Ongun'un köpeğini eğitime götürdüler. 1 ay kadar yoktu. 29 Temmuz Cumartesi günü köpeği ben kendi gözümle gördüm. Murat Bey eşiyle birlikte kendi arabasıyla getirdi. Ben o köpeğin bulunduğu parkta temizlik yapıyordum. Güvenlikler bana 'Buradan çıkın Murat Başkan, Orada Murat Bey'e başkan diyorlar sürekli. Murat Başkan işte THOR'u getirdi. Eşiyle birlikte burada köpekle oynayıp, sevecekler. Sana daha önce de saldırdı. Sen korkuyorsun. Sen tarafa geçme. Çantanı al diğer tarafa geç' dediler. Ben de onları dinleyip parkın diğer tarafında geçtim. Pazartesi günü ben sabah 06.30'da işbaşı yapmak için üstümüzü değiştirdiğimiz yer var Başkanlık çadırının içinden otomatik kapıdan geçiliyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’dan ısıran köpeğine koruma şikayetçi çalışana tehdit! Hem sahip çıkmadı hem işten kovdurdu

Üstümü değiştirmek için geçecektim ki kapı açıldığında daha adım bile atmadan Murat Beyin köpeğinin yanında 2 tane daha köpek vardı. Onlar havladı ama saldırmadı. Thor çok saldırgan olduğu için ve benim haricimde 2 farklı kişiyi daha ısırdığı için onu Sabah 06.30 gibi kulübesine koyuyorlar akşam da 17.30 gibi salıyorlardı. O gün güvenlikler Thor'u kulübesine koymayı unutmuşlar. Diğer köpekler havlayınca Murat Bey'in köpeği de havlayıp bir anda saldırdı. Beni yere düşürdü. Sol ayak bileğinden ısırdı. Defalarca ısırarak yaraladı. Ardından baldırımdan yakaladı. Aynı zamanda tırnaklarıyla da çiziyordu. Baldırımdaki damardan ısırdığı için daha da şiddetli ısırmaya devam etti. 5 derin diş izi var baldırımda.

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Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’dan ısıran köpeğine koruma şikayetçi çalışana tehdit! Hem sahip çıkmadı hem işten kovdurdu

PARÇALANMAKTAN GÜVENLİKLER KURTARDI
Bağırma sesleri üzerine güvenlikler tarafından kurtarıldığını anlatmaya devam eden Demireldi, "Güvenlikteki arkadaşlar, 'Abla ne olur içeri koş. Köpeği tutamıyorum seni parçalayacak bu' diye bağırdılar. Ama ben bacağımı hissetmiyordum. Bacağımın koptuğunu düşünürken tekrar 'abla ne olursun kaç buradan' diye bağırdılar. Kendimi zor attım. Eşime haber verdiler, birlikte hastaneye gittik. İlgili şefime haber verdim ama ne arayıp sordular ne ilgilendiler. Hastanede MR çekildim, doktorlar 'kemikte kırık yok' dediler ama çok darbe almış bacağım. Yaralanmaya bağlı ayağımda şişlikler başladı. Ayağım morarıyor, şişiyor. Hastaneden rapor verildi. 3 Ağustos'ta tekrar işbaşı yaptım. Beni yine oraya verdiler. Ben dedim ki ben orada korkuyorum. Zaten çalışamıyorum. Ayağım çok kötü durumda. Beni biraz içeri alın en azından dedim. Şeflerim içeriye alamayacaklarını belirtip Osmanlı Arşivi'nin bulunduğu Sadabat Parkı'na verdiler ama psikolojik şiddet uygulamaya başladılar" diye konuştu.