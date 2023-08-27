Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’dan ısıran köpeğine koruma şikayetçi çalışana tehdit! Hem sahip çıkmadı hem işten kovdurdu

Üstümü değiştirmek için geçecektim ki kapı açıldığında daha adım bile atmadan Murat Beyin köpeğinin yanında 2 tane daha köpek vardı. Onlar havladı ama saldırmadı. Thor çok saldırgan olduğu için ve benim haricimde 2 farklı kişiyi daha ısırdığı için onu Sabah 06.30 gibi kulübesine koyuyorlar akşam da 17.30 gibi salıyorlardı. O gün güvenlikler Thor'u kulübesine koymayı unutmuşlar. Diğer köpekler havlayınca Murat Bey'in köpeği de havlayıp bir anda saldırdı. Beni yere düşürdü. Sol ayak bileğinden ısırdı. Defalarca ısırarak yaraladı. Ardından baldırımdan yakaladı. Aynı zamanda tırnaklarıyla da çiziyordu. Baldırımdaki damardan ısırdığı için daha da şiddetli ısırmaya devam etti. 5 derin diş izi var baldırımda.