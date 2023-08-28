Murat Ongun’un köpeği ısırmıştı... İBB’deki köpek ısırması olayına ilişkin soruşturma başlatıldı

BASKI VE İŞTEN ÇIKARMA

Demirlendi, bu yıl tekrar Miniatürk bahçesinde görevlendirildiğini belirterek, bel fıtığı gibi sağlık sıkıntıları ve kendisini ısıran köpek korkusunu öne sürerek orada çalışmak istemediğini, ama baskı ve işten çıkarılmamak için çalışmaya mecbur bırakıldığını kaydetti.

1 Ağustos'ta her zamanki gibi iş yerine gittiğini anlatan Demirlendi, şunları dile getirdi:

"Kapı otomatik açılınca diğer köpek havladı ve TOR koşarak yanıma geldi. Aramızda çok mesafe yoktu. Geri dönmeme kalmadan TOR üstüme zıplayınca ben yere düştüm. Düşünce sol ayak bileğimden tuttu. Defalarca ayağımı, bacağımı yaraladı. Çorabımı, üstümü yırttı. Bacağımdan yaraladı. Diğer köpekler de sürekli havlıyordu. Ben de bağırıyordum. 5 dakikadan sonra güvenlik gelip beni kurtardı."