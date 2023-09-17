Cumhur İttifakı sahaya indi! A Haber'e özel çarpıcı açıklamalar... CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: Türkiye "Zillet"ten kurtulacak
Cumhur İttifakı yerel seçimler için sahaya indi. İttifak olacak iller belirlendi mi? MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yerel seçimlere 6 ay kala çalışmalar başladı. Cumhur İttifakı yerel seçimler için sahaya indi.
MHP hangi çalışmaları yapıyor? İttifak olacak iller belirlendi mi? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; Şu anda kongrelerimizi yapmakla ve demokratik bir süreci işletmekle meşgulüz. Allah'a şükürler olsun kongrelerimiz son derece sağduyulu, düzenli, disiplinli, dengeli, huzurlu, emniyetli, birlik ve beraberlik havası içerisinde icra ediliyor.
Bugün Eskişehir kongremizi yapacağız. Uzun süredir CHP Belediye Başkanı tarafından yönetiliyor. Eskişehir'de bizim teşkilatımız diri bir teşkilat, heyecanlı bir teşkilat meselelerin farkında Eskişehir'in gündemine hakim bir teşkilat. Ortak bir heyecan var. Cumhur İttifakı'nın başarısına inanmış vaziyetteler.
"CUMHUR İTTİFAKI ZAFERE İMZA ATACAK"
Sayın Yılmaz Büyükerşen 1999'dan bu tarafa Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Büyükerşen değerli bir akademisyen Allah selamet versin. Ama artık miadını doldurdu. Yapacağı bir şey kalmadı. Yılmaz Büyükerşen Hoca'yı biz kitaplarından, akademik hayatından ve siyasi çalışmalarından dolayı biliyoruz yaptığı işlerden de geçmişte taktir ediyoruz teşekkür ediyoruz. Fakat bu iş buraya kadar. Cumhur İttifakı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin makus talihine son vermeye kararlıyız. Eskişehir'i kazanmaya Eskişehir'e Cumhur İttifakı'nın mührünü vurmaya hazırız. Teşkilatımız 31 Mart 2024 tarihine heyecanla hevesle hazırlanıyor.
2024'e doğru diyar diyar Anadolu temasıyla çalışmalarımıza hız ve ivme veriyoruz. Artık biz Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı olarak alacağız. Sayın Büyükerşen'in de bir durum muhasebesi yaparak kendisini gözden geçirerek bu iş buraya kadarmış diyerek ömrünün kalan yıllarını torun severek geçirmesi başlıca temennimiz ve dileğimiz. Cumhur İttifakı Eskişehir'de büyük bir zafere imza atacak. Biz kendi partimiz adına konuşuyoruz MHP buna hazır buna kararlı buna azimli. Eskişehir'in her tarafına nüfuz etmiş bir teşkilat yapımız var.
Eskişehir yolların kesişme noktasındayken, parlayan bir yıldızken artık belediye yönetimi açısından da hak ettiği bir yönetime mutlaka kavuşmalı. Biz bunu sağlamaya ant içtik söz verdik.
Sadece Eskişehir ile sınırlı değil Türkiye'nin tamamında bunu yapacağız. Artık 'Zillet Partileri'nin gölgesinin düştüğü belediyelerin kötü hallerine son vermek lazım. Cumhur'un iradesiyle bu belediyeleri buluşturmak lazım.
"İKİ STRATEJİK HEDEFİMİZ VAR"
Birinci stratejik hedefimiz mevcut belediyelerimizi muhafaza etmek ve üstüne yenilerini eklemek. İkincisi ise Cumhur İttifakı'nın ruhuna müzahir şekilde ahlakına bağlı şekilde Zillet İttifakı'nın elinde bulunan belediyeleri Cumhur'un iradesiyle ve yönetimiyle buluşturmak. Bunu yapacağız kararlıyız. Merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki uyumu sağlamak mecburiyetindeyiz.
CHP'Lİ BELEDİYLERİN HALİNE BAKIN!
Millet iradesine sahip çıkacak. Millet egemenlik haklarına sahip çıkacak. Millet istiklaline ve istikbaline sahip çıkacak. Yeter artık. Bakın CHP'li belediyelerin haline. İstanbul'da Belediye Başkanı fiilen yok. Ankara'da sadece kuru gürültü. İzmir İl Kongresi'ni izlediniz. CHP'nin kongrelerinde sandalyeler konuşuyor. Bizim kongrelerimizde dava arkadaşlarımız konuşuyor. CHP'nin kongrelerinde yumruklar konuşuyor. CHP'nin kongrelerine demokrasi falan yok. İlkel bir tablo var.
"ÖZGÜR ÖZEL TİLKİ ADAY!"
Afyonkarahisar'daki kongreyi gördünüz grup başkanvekili bayılıyor. Çık dışarı diyorlar. İzmir'deki sandalyelerin halini gördünüz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı arbedenin arasında kaldı. CHP birbirine girmiş vaziyette. Yıllardır parti yönetiminde bulunan Özgür Özel değişimden bahsediyor. Sen bu değişimin neresinden tutacaksın? Sen zaten ortada bir hezimet varsa bu hezimetin ortağısın, paydaşısın. Hangi değişimden bahsediyorsun? Özel'in PKK'ya bakışı flu net değil. Samimi değil. FETÖ'ye bakışı net değil. Türkiye muhaliflerine bakışı sorunlu sancılı. Özel aslında tavşan aday falan değil tilki aday. Şu anda değişim beklentilerin gazını almak sanki CHP'de demokratik bir hava varmışçasına sipariş üzerine çıkarılmış bir genel başkan adayı.
İTTİFAK OLACAK İLLER BELİRLENDİ Mİ?
AK Parti'nin ekim ayında büyük kongresi var. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genel Başkanımız arasında muazzam bir uyum, karşılıklı saygı, iş birliği ve muhabbet var. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı ahlakı kapsamında karşılıklı görüşerek anlaşarak Türkiye ve Türk milleti lehine olabilecek bir uzlaşmada buluşarak 31 Mart 2024'e Cumhur İttifakı'nın mührünün vurulmasını sağlayacağız.
BİZİM SEVDAMIZ TÜRKİYE
Biz partimizin alacağı oydan daha çok Türkiye'mizin çıkarlarını geleceğimizi düşünüyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine nasıl ulaşırız bunu planlıyoruz. Biz hesabı değil hasbi davranıyoruz. Biz koltuk arayışında değiliz. Milli kaderi doğru bir istikamete yönlendirme çabasındayız. Biz günübirlik siyaset yapmıyoruz. Dipsiz kuyularda polemik merakında değiliz. Bizim sevdamız Türkiye. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğdu.
TÜRKİYE "ZİLLET"TEN KURTULACAK
Eskişehir yüklerinden kurtulacak. Kanburdan kurtulacak. Sadece Eskişehir değil tüm Türkiye 'Zillet'ten Allah'ın izniyle belediyelerde yerel yönetimlerde kurtulacak.
BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISI
Kapı kapalı değil. Gelen gelir. Gelmeyene niye gelmiyorsun diyemeyiz. Gelene de niye geldin diyemeyiz. Sayın Genel Başkanımız çağrı yaptı yuvana dön dedi çağrı karşılık bulmadı. Sonra yerel iktidarda Türkiye'nin hayrına komşu olmayı önerdi. Pek çok çarpık ucube birbiriyle ahenkli olmayan anlamlı olmayan ahlaken sorunlu ifadeler bize yönelik seslendirildi.
İYİ PARTİ ÇARKIFELEĞE DÖNDÜ
81 ilde aday çıkaracaklarını söylüyorlar. Sürekli görüş değiştiriyorlar. Sabah başka akşam başkalar. İYİ Parti çarkıfeleğe döndü. Ne yapacağını bilmiyor, ne söyleyeceğini bilmiyor. Nasıl bir karar alıp uygulayacağını da bilmiyor. Bu kararsızlık bu çelişki İYİ Parti'nin yanlışı savunacak gerekçe imaline de destek veriyor. Bu kadar kıvranmasınlar. Gelen gelsin Türkiye'nin hayrına yerel iktidarda beraber olalım komşu olalım. Meral Akşener gelecekse gelsin. Onun gideceği bir yer kalmadı. Artık siyasetinin sonuna geldi. Tükendi. Yeni bir şey söylemesi mümkün değil. Siyaset üretemiyorlar. Parti Sözcüsü başka söylüyor Genel Başkanları başka şey söylüyor. Tutarsızlık diz boyu. İP'in güven vermesi mümkün değil. Nereniz iyi nereniz cesur? İyiyseniz cesursanız vatan millet sevginiz varsa 31 Mart 2024'te Cumhur'un mücadele ruhuna destek verin. Komşu olalım.
İYİ PARTİLİLERE ÇAĞRI
İYİ Parti içerisinde geçmişte beraber olduğumuz aramızda kötü bir sözün münakaşanın olmadığı çıkarken kapıyı sert kapatmayan açık bırakan arkadaşlarımız da artık daha fazla bu "Zillet" ile uğraşmasın buna mahkum olmasın maruz kalmasın buyursunlar gelsinler. Güç birliği yapalım. Hedef birliği yapalım. İnanç birliği yapalım. İYİ Parti'de ülkücünün yeri olmaz olamaz. Ülkücünün adresi MHP'dir lideri de Devlet Bahçeli'dir. Bunun başka bir yolu başka bir izahı açıklaması yok olamaz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AB'YE REST
AB bizi rencide ediyor. Türkiye'nin egemenlik haklarını yıpratmaya çalışıyor. Milli ve tarihi onurumuzla oynuyor buna müsaade edemeyiz. İzin veremeyiz. Sessiz de kalamayız. AB meselesinin kapsamlı bir şekilde tartışılması ve kategorik bir karara ulaşılmasının sanıyorum vakti geldi.
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