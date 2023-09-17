Cumhur İttifakı sahaya indi! A Haber'e özel çarpıcı açıklamalar... CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: Türkiye "Zillet"ten kurtulacak

MHP hangi çalışmaları yapıyor? İttifak olacak iller belirlendi mi? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları; Şu anda kongrelerimizi yapmakla ve demokratik bir süreci işletmekle meşgulüz. Allah'a şükürler olsun kongrelerimiz son derece sağduyulu, düzenli, disiplinli, dengeli, huzurlu, emniyetli, birlik ve beraberlik havası içerisinde icra ediliyor.

Bugün Eskişehir kongremizi yapacağız. Uzun süredir CHP Belediye Başkanı tarafından yönetiliyor. Eskişehir'de bizim teşkilatımız diri bir teşkilat, heyecanlı bir teşkilat meselelerin farkında Eskişehir'in gündemine hakim bir teşkilat. Ortak bir heyecan var. Cumhur İttifakı'nın başarısına inanmış vaziyetteler.