CHP ve İYİ Parti arasında ittifak ikilemi! Birinin söylediği ötekini tutmuyor: Kapı çalınacaksa biz o kapıyı çalarız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını açıklamalarının ardından CHP cephesinden de üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin konuşurken "Seçimlerden sonra ittifak zaten bitti" diyerek Akşener'e mesaj verirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Kapıyı çalmamız gerekirse biz o kapıyı çalarız" ifadelerini kullanarak ittifaka yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.
KAYBETMELERİNİ GÖZE ALDI
Akşener partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak adına kurulmadığını ifade ederken İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmelerini de göze aldıklarını belirtti.
İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU DUYURDU
Akşener'in bu açıklamaları sonrasında dün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.
"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu her ne kadar bu konuda ittifakın bittiğini ifade etse de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ittifakın devam etmesi gerektiğini savundu.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır CHP yandaşı Sözcü TV'de Akşener ve İYİ Parti'nin açıklamalarını değerlendirirken ittifak ihtimalini ele aldı.
HER KARARIN BİR SİYASİ SONUCU VAR
Geri adım atmaları istemek gibi bir hakkımız yok. İYİ Parti bir karar verdi ve saygı duyuyoruz. Alınan her kararın bir siyasi sonucu vardır. Hep birlikte bir mücadele verildi.
KAPI ÇALINACAKSA ÇALARIZ
Muhalefet 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki sıkıntıları değerlendirilmeli. İşbirliğinden yanayız. Kapı çalınacaksa biz o kapıyı çalarız. İYİ Parti'nin kazanacağı yerler varsa zaten sıkıntı olmaz. 2019'da çok önemli bir sonuç aldık.
KOMPLESE GİRMEYİZ
Çok sayıda şeyi bir daha düşünürüz. Komplese girmeyiz. Ama tabi kimse kimseye mecbur değil. İmamoğlu da burada rol oynayabilir. Siyasette bir dakika bile çok önemli daha altı buçuk ay var. Bir kahvenin kırk yıllık hatrı var. Bir çok şey zamanla yoluna girecektir.
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