CHP ve İYİ Parti arasında ittifak ikilemi! Birinin söylediği ötekini tutmuyor: Kapı çalınacaksa biz o kapıyı çalarız

KAPI ÇALINACAKSA ÇALARIZ

Muhalefet 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki sıkıntıları değerlendirilmeli. İşbirliğinden yanayız. Kapı çalınacaksa biz o kapıyı çalarız. İYİ Parti'nin kazanacağı yerler varsa zaten sıkıntı olmaz. 2019'da çok önemli bir sonuç aldık.

KOMPLESE GİRMEYİZ

Çok sayıda şeyi bir daha düşünürüz. Komplese girmeyiz. Ama tabi kimse kimseye mecbur değil. İmamoğlu da burada rol oynayabilir. Siyasette bir dakika bile çok önemli daha altı buçuk ay var. Bir kahvenin kırk yıllık hatrı var. Bir çok şey zamanla yoluna girecektir.