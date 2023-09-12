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Meteoroloji'den yağmur alarmı! 5 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor | Bugün (12 Eylül) hava nasıl olacak?

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Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Meteoroloji’den yağmur alarmı! 5 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor | Bugün 12 Eylül hava nasıl olacak?

Eylül ayıyla beraber ülkemizin birçok ili yağmura kavuştu. Sağanak ve yağışlı havanın devam etmesi üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çok kuvvetli rüzgar ve yağışın beklendiğini belirten Meteoroloji, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Van ve Kars'taki vatandaşların tedbirli olmaları istedi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu kentler için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

TEDBİR UYARISI YAPILDI
Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.
Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Mersin, Adana 'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Mersin, Adana 'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Merin, Adana'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Bingöl çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°CParçalı bulutlu

VAN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın güney ilçeleri gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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