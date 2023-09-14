Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları artacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 14 Eylül hava durumu raporu

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Marmara'da 5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 19 milimetre normaline göre yüzde 74, 47,5 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 90 düştü. Ege'de 4,1 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,9 milimetre olan normaline göre yüzde 63, 29,2 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 86 azaldı. Akdeniz'de 5,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 7,9 milimetre olan normaline göre yüzde 26, 9,1 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 36 düştü. İç Anadolu'da 3,5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,1 milimetre olan normaline göre ve 10,3 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 66 azaldı. Karadeniz'de 13,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 38,5 milimetre normaline göre yüzde 64, 28,8 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 52 geriledi. Doğu Anadolu'da 7,4 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,7 milimetre normaline göre yüzde 31 azalırken, 3,4 olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Güneydoğu Anadolu'da 1,6 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 1,7 milimetre normaline göre yüzde 3 azalırken, 0,9 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 78 yükseldi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.