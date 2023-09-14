Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları artacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 14 Eylül hava durumu raporu
Bu sene yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyordu. Ancak yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları 4-7 derece arasında düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Rize, Artvin, Iğdır ve Ağrı ile Van ve Hakkari'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Öte yandan Meteoroloji, 2023 Ağustos ayına ait yağışlar raporunu yayımladı. Rapora göre, Marmara ve Karadeniz'in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı 'şiddetli kurak (acil durum)' olarak belirtildi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Bu yıl dünya genelinde El Nino sıcakları ve etkileriyle her geçen gün daha çok hissedilen iklim krizine bağlı sebeplerle ağustos ayı yağışlarında son 33 yılın en düşük seviyesi görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ağustos yağışlarına yönelik hazırladığı rapora göre, Türkiye geneli ağustos ayı yağışları normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti. Ortalama 6,4 milimetre yağışın yaşandığı 2023 Ağustos'ta, 14,8 milimetre olan ağustos ayı normaline göre (1991-2021) yüzde 57, 16,1 milimetre olan 2022 Ağustos yağışına göre de yüzde 60 oranında düşüş yaşandı.
Yağışlar, normaline göre Türkiye'nin 7 bölgesinde de azaldı. Geçen yıla göre ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artış görüldü.
ŞİDDETLİ KURAKLIK HARİTASI
Meteoroloji'nin ağustos ayına yönelik Normalin Yüzdesi Metodu'na (PNI- Percent of Normal Index) göre hazırlanan meteorolojik kuraklık durumunu gösteren Türkiye haritasında ise Marmara Bölgesi, Karadeniz'in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı için 'şiddetli kurak (acil durum)' olarak yer verildi. Haritaya göre, İzmir Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Mersin'in bir kısmı normal ve üzeri (risk yok) olarak görülüyor. Erzincan-Tunceli ile Muş, Bitlis, Van, Siirt ve çevreleri de yine haritada meteorolojik kuraklık açısından normal ve üzeri (risk yok) alanlar olarak yer alıyor.
YAĞIŞLAR EN ÇOK RİZE, EN AZ AMASYA'DA GÖRÜLDÜ
Ağustos ayı yağışları İzmir'in kuzeyi, Aydın, Mersin, Niğde, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Muş, Bitlis, Siirt çevreleri hariç, diğer tüm bölgelerde normallerine göre yüzde 60-80 arasında azalma gösterdi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış ise 106,5 milimetre ile Rize'de gerçekleşti. En az yağış alan il ise 0,4 milimetre ile Mardin oldu. Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 96 ile Amasya oldu.
Normaline göre 3 gün olan Türkiye genelinde ağustos ayındaki ortalama yağışlı gün sayısı, bu ağustos ayında 2,6 gün olarak belirlendi. Yağışlı gün sayıları en çok olan bölge ve iller Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 5-10 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında gerçekleşti.
BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR
Marmara'da 5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 19 milimetre normaline göre yüzde 74, 47,5 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 90 düştü. Ege'de 4,1 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,9 milimetre olan normaline göre yüzde 63, 29,2 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 86 azaldı. Akdeniz'de 5,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 7,9 milimetre olan normaline göre yüzde 26, 9,1 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 36 düştü. İç Anadolu'da 3,5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,1 milimetre olan normaline göre ve 10,3 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 66 azaldı. Karadeniz'de 13,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 38,5 milimetre normaline göre yüzde 64, 28,8 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 52 geriledi. Doğu Anadolu'da 7,4 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,7 milimetre normaline göre yüzde 31 azalırken, 3,4 olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Güneydoğu Anadolu'da 1,6 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 1,7 milimetre normaline göre yüzde 3 azalırken, 0,9 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 78 yükseldi.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normalin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normal civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 26°C
Az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KARS 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu
VAN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler o tarihte yatıyor! e-Devlet'ten kontrol edin! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...
- Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız! İşte yaşadığınız yerin eski adı...
- DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2023 | DGS ek tercih 2023 ne zaman? Boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...
- Bakan Göktaş öğrencilere müjdeyi verdi! 5,6,7,8,9,10,11,12 ve üniversitelilere 750+750 TL anında ödeme! İkametgah adresinde hemen başvur!
- 65 yaş aylığında karar verildi! 2.348 TL maaşta yeni şartlar yüz güldürdü! Çocuğu, torunu, aylık geliri...
- Okul ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? MEB son dakika tarihleri açıkladı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'ler 2023-24 tatil tablosu!
- Emekliye Ocak zammında %37'lik enflasyon hesabı! 12.24 puanlık refah payıyla 7.500 TL kök maaşlar katlanacak! SGK-SSK, BAĞKUR en düşük aylıklar değişti!
- Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…
- Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı
- Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı
- AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?