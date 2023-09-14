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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları artacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 14 Eylül hava durumu raporu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları artacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 14 Eylül hava durumu raporu

Bu sene yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyordu. Ancak yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları 4-7 derece arasında düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Rize, Artvin, Iğdır ve Ağrı ile Van ve Hakkari'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Öte yandan Meteoroloji, 2023 Ağustos ayına ait yağışlar raporunu yayımladı. Rapora göre, Marmara ve Karadeniz'in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı 'şiddetli kurak (acil durum)' olarak belirtildi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Bu yıl dünya genelinde El Nino sıcakları ve etkileriyle her geçen gün daha çok hissedilen iklim krizine bağlı sebeplerle ağustos ayı yağışlarında son 33 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ağustos yağışlarına yönelik hazırladığı rapora göre, Türkiye geneli ağustos ayı yağışları normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti. Ortalama 6,4 milimetre yağışın yaşandığı 2023 Ağustos'ta, 14,8 milimetre olan ağustos ayı normaline göre (1991-2021) yüzde 57, 16,1 milimetre olan 2022 Ağustos yağışına göre de yüzde 60 oranında düşüş yaşandı.

Yağışlar, normaline göre Türkiye'nin 7 bölgesinde de azaldı. Geçen yıla göre ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artış görüldü.

ŞİDDETLİ KURAKLIK HARİTASI

Meteoroloji'nin ağustos ayına yönelik Normalin Yüzdesi Metodu'na (PNI- Percent of Normal Index) göre hazırlanan meteorolojik kuraklık durumunu gösteren Türkiye haritasında ise Marmara Bölgesi, Karadeniz'in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı için 'şiddetli kurak (acil durum)' olarak yer verildi. Haritaya göre, İzmir Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Mersin'in bir kısmı normal ve üzeri (risk yok) olarak görülüyor. Erzincan-Tunceli ile Muş, Bitlis, Van, Siirt ve çevreleri de yine haritada meteorolojik kuraklık açısından normal ve üzeri (risk yok) alanlar olarak yer alıyor.

YAĞIŞLAR EN ÇOK RİZE, EN AZ AMASYA'DA GÖRÜLDÜ

Ağustos ayı yağışları İzmir'in kuzeyi, Aydın, Mersin, Niğde, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Muş, Bitlis, Siirt çevreleri hariç, diğer tüm bölgelerde normallerine göre yüzde 60-80 arasında azalma gösterdi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış ise 106,5 milimetre ile Rize'de gerçekleşti. En az yağış alan il ise 0,4 milimetre ile Mardin oldu. Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 96 ile Amasya oldu.

Normaline göre 3 gün olan Türkiye genelinde ağustos ayındaki ortalama yağışlı gün sayısı, bu ağustos ayında 2,6 gün olarak belirlendi. Yağışlı gün sayıları en çok olan bölge ve iller Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 5-10 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Marmara'da 5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 19 milimetre normaline göre yüzde 74, 47,5 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 90 düştü. Ege'de 4,1 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,9 milimetre olan normaline göre yüzde 63, 29,2 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 86 azaldı. Akdeniz'de 5,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 7,9 milimetre olan normaline göre yüzde 26, 9,1 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 36 düştü. İç Anadolu'da 3,5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,1 milimetre olan normaline göre ve 10,3 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 66 azaldı. Karadeniz'de 13,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 38,5 milimetre normaline göre yüzde 64, 28,8 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 52 geriledi. Doğu Anadolu'da 7,4 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,7 milimetre normaline göre yüzde 31 azalırken, 3,4 olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Güneydoğu Anadolu'da 1,6 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 1,7 milimetre normaline göre yüzde 3 azalırken, 0,9 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 78 yükseldi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normalin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normal civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 26°C
Az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 25°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KARS 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu

VAN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Açık ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 32°C
Açık ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 31°C
Açık ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 31°C
Açık ve az bulutlu

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