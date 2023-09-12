Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti! Zincirbozan’da neler yaşandı?

SÜLEYMAN DEMİREL VE ZİNCİRBOZAN HİKAYESİ

Siyasiler buraya getiriliyor. O zaman Başbakan Süleyman Demirel Güneş Sokak'ta evinde oturuyor. Kendisine bilgi veriliyor Zincirbozan'a götürüleceğine dair. Süleyman Demirel haritadan baktığında Çanakkale'ye kara yolu ile gideceğini anlıyor ve bir daha göreve gelirse Çanakkale'ye havalimanı yapacağını söylüyor. Süleyman Demirel oldukça enteresan bir liderdi. O zaman bile bunu düşünüyor. Süleyman Demirel yine iktidar olduğu zaman ülkesine hizmet edeceğini söylüyor. Süleyman Demirel'e "Geç kalmayın" diye uyarıda bulunulunca o da "Ne olacak geç kalsak bizi Zincirbozan'a almayacaklar mı?" diyerek yine farklı kişiliğini ortaya koyuyor.