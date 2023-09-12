Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti! Zincirbozan’da neler yaşandı?

Tarihe düşen kara leke: 12 Eylül 1980... Bugün Türk demokrasisine darbe vurulan o tarihin yıldönümü. Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. Perspektif programı da 12 Eylül darbesinde Zincirbozan'ı mercek altına aldı.

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