Doğal afetler neden arttı? Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?

Bunlar artık kaçınılmaz durumlar ve dünyanın gerçeği haline geldi. Libya'da yaşanan büyük bir afet ve buna karşı tedbir almak oldukça zordur. Baraja nasıl bir tedbir alınacak? Boşaltmak gerekir ama bu da mümkün değil. Siklonun hareketi farklı şekilde çalışıyor. Burada metrekareye hemen hemen 2 tona yakın su düştü. Çok kısa bir zamanda bu yaşandı. Bu bir afet deprem gibi bir afet. Yıkıcı etkisini göstererek gitti.