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12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? | ANALİZ

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Giriş: 11.09.2023 08:48
12 Eylül askeri darbesinin yarın yıldönümü. 43 yıl önce ülkenin geleceğini karartan darbe sonrası, 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi de işkenceden öldü. İşte o karanlık günleri anlatan analiz haberimiz...
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