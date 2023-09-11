12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı? | ANALİZ

12 Eylül askeri darbesinin yarın yıldönümü. 43 yıl önce ülkenin geleceğini karartan darbe sonrası, 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi de işkenceden öldü. İşte o karanlık günleri anlatan analiz haberimiz...

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