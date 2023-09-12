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A Haber depremin merkez üssünde! Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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A Haber depremin merkez üssünde! Fas’ta 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor

Fas, ülke tarihinin son 100 yüzyıldaki en büyük depremiyle sarsıldı. 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2 bin 862'ye yükseldi. Çok sayıda köy ise tamamen yok oldu. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 862'ye, yaralıların sayısının 2 bin 562'ye yükseldiğini duyurdu.

Peki bölgede son durum ne? Arama kurtarma çalışmaları sürüyor mu? Çadır ve insani yardım konusunda sıkıntı yaşanıyor mu? Köylerde neler yapılıyor? Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

Alpaslan Düven'in bölgeden aktardıkları şöyle:

"Biz şu anda Marakeş'in 50 KM uzağındaki Amizmiz Köyü'ndeyiz. Cuma günü meydana gelen depremin ardından görevliler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor hatta çıplak elleriyle bunu yapmaya çalıştıklarına dair haberler var. Ülkede tabi son 60 yılda görülen en ölümcül deprem oldu. Resmi olarak ölenleri sayısı 2 bin 900'e yaklaşmış durumda. Köyün merkezinde bir alışveriş merkezi yer alıyor ve buranın en kalabalık yerlerinden biri. Burası depremde yerle bir oldu.

Köyün olduğu bölgede yaşam alanı kalmamış gibi. Bütün cadde ve sokaklar enkaz ile kaplanmış durumda. Sokak aralarına araçlar giremiyor ve buraya kepçelerin gelmesi gerekiyor. Kurtarma görevlileri günlerdir çalışmalarını sürdürüyor. Fas hükümeti daha çok uluslararası yardım kabul etme baskısı altında.

Fas şu ana kadar İspanya, İngiltere, Katar ve BAE'den gelen yardımları kabul etmiş durumda. Yetkililer tüm dünyandan yardım gelmesini kaos yaratacağı endişe için kabul etmiyor. Deprem Atlas Dağları'nı vurdu ve uzak noktalardaki köyü yok etmiş durumda. Amizmiz Köyü de bunlardan bir tanesi. Köyde bulunan bütün dükkanlar yok oldu.

Dün bu cadde üzerinde çok yoğun bir koku vardı. Görevliler bu bölgeye yoğunlaştı ancak herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadı. Burada arama-kurtarma çalışmaları durdu ancak diğer 3 bölgede tam hızla ekipler görev yapıyor. Bölgeye gelen iş makinaları yollara düşen ağır kayalar nedeniyle buraya ulaşmakta zorlanıyor."

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

A Haber depremin merkez üssünde! A HABER DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE!
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