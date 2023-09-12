A Haber depremin merkez üssünde! Fas’ta 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor

Alpaslan Düven'in bölgeden aktardıkları şöyle:

"Biz şu anda Marakeş'in 50 KM uzağındaki Amizmiz Köyü'ndeyiz. Cuma günü meydana gelen depremin ardından görevliler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor hatta çıplak elleriyle bunu yapmaya çalıştıklarına dair haberler var. Ülkede tabi son 60 yılda görülen en ölümcül deprem oldu. Resmi olarak ölenleri sayısı 2 bin 900'e yaklaşmış durumda. Köyün merkezinde bir alışveriş merkezi yer alıyor ve buranın en kalabalık yerlerinden biri. Burası depremde yerle bir oldu.