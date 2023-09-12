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Türk demokrasisinin 43 yıllık kara lekesi! Anayasa kılıfı adı altında "deli gömleği!"

Türkiye, 12 Eylül 1980'de demokratik düzene indirilen en büyük darbelerden birini yaşadı. 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 43 yıl geçti. Ülkenin geleceğini karartan darbe sonrası, 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi de işkenceden öldü. Askeri vesayetin izlerini taşıyan darbe ürünü 1982 Anayasası, geçen 41 yıllık süre içinde Türkiye'de demokrasinin gelişmesine set çekti. 41 yıllık sürede 19 anayasa değişiklik paketi kabul etti, toplamda 184 değişiklik yaptı. Ancak 12 Eylül'ün ne Anayasa ne de siyaset koridorlarındaki izlerini tam olarak silemedi.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 07:33
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Türk demokrasisinin 43 yıllık kara lekesi! Anayasa kılıfı adı altında deli gömleği!

12 Eylül Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbenin yıldönümü. Türk demokrasisine anayasa kılıfı adı altında "deli gömleği!" giydirilmesinin üstünden 41 yıl geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk demokrasisinin 43 yıllık kara lekesi! Anayasa kılıfı adı altında deli gömleği!

Türkiye, darbenin izlerinin silinmesi, demokratik hakların geri verilmesi, siyasetin alanının genişletilmesi için 41 yıllık sürede 19 anayasa değişiklik paketi kabul etti, toplamda 184 değişiklik yaptı. Ancak 12 Eylül'ün ne Anayasa ne de siyaset koridorlarındaki izlerini tam olarak silemedi.

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Türk demokrasisinin 43 yıllık kara lekesi! Anayasa kılıfı adı altında deli gömleği!

FİŞLEMELER, İDAMLAR, HAPİSLER

12 Eylül tarihinde yönetime el koyan darbeciler siyasi ve toplumsal hayatın üstünden buldozer gibi geçti. 1980 darbe sürecinde tüm temel hak ve özgürlükler askıya alındı, başbakanından muhalefet partisi liderine kadar binlerce insan cezaevlerine gönderildi.

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Türk demokrasisinin 43 yıllık kara lekesi! Anayasa kılıfı adı altında deli gömleği!

Bu süreçte1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 bin kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye idam cezası verildi, 50'si asıldı, 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı, 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.

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Türk demokrasisinin 43 yıllık kara lekesi! Anayasa kılıfı adı altında deli gömleği!

YÖNETİMİ BIRAKTILAR AMA

Darbeciler 12 Eylül 1980'de el koydukları yönetimi yaklaşık 3 yıllık sürenin sonunda 6 Kasım 1983 seçimleri ile sivillere bıraktı. Ancak 1982 Anayasası sayesinde sivil siyasetin hep ensesinde olup nefes almasına izin vermedi. Anayasaya yerleştirilen maddeler ile asker, yargı, bürokrasi vesayeti kurulurken sona erdiği söylenen darbe dönemi yıllarca devam etti.