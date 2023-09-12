Türk demokrasisinin 43 yıllık kara lekesi! Anayasa kılıfı adı altında "deli gömleği!"

Türkiye, 12 Eylül 1980'de demokratik düzene indirilen en büyük darbelerden birini yaşadı. 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 43 yıl geçti. Ülkenin geleceğini karartan darbe sonrası, 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi de işkenceden öldü. Askeri vesayetin izlerini taşıyan darbe ürünü 1982 Anayasası, geçen 41 yıllık süre içinde Türkiye'de demokrasinin gelişmesine set çekti. 41 yıllık sürede 19 anayasa değişiklik paketi kabul etti, toplamda 184 değişiklik yaptı. Ancak 12 Eylül'ün ne Anayasa ne de siyaset koridorlarındaki izlerini tam olarak silemedi.