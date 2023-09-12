A Haber'de bomba kulis: Seçim kaybetme ustası Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakacak mı?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından parti içi muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirme planları baş göstermişti. Delege çokluğuyla üstünlüğünü koruyan Kılıçdaroğlu, ‘oğlum’ dediği çizmeci İmamoğlu’nun ‘değişim’ söylemleriyle hayal kırıklığı yaşamıştı. Kılıçdaroğlu’nun sert tavrıyla karşılaşan İmamoğlu, gözünü yine hizmet etmediği İstanbul’a çevirdi. Seçim kaybetme ustası Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden sonra aktif siyasi bıracak mı? Gazeteci Mustafa Ertekin'den A Haber'de bomba kulis!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından parti içi muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planları baş gösterdi.
'DELEGE KARTI'NI MASAYA KOYDU
14-28 Mayıs yenilgisinin hemen ardından değişim isteyenlere öncülük ederek zoom üzerinden cunta kadrosu kuran İmamoğlu'nun hamlesi gol olmadı. Kılıçdaroğlu'nun 'delege kartı' İmamoğlu'nu oyun dışı bırakmıştı.
KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA ROTAYI ÇİZDİ
"Bu geminin kaptanı benim diyen" Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na defaatle İstanbul'u işaret etmiş, "Senin yerin belediye" demişti. Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu geçtiğimiz günlerde, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yapmıştı.
OĞUL BABAYA KARŞI TEKRARDAN AYAKLANDI
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeniden CHP genel başkanlığına göz kırparak, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA OTUR OTURDUĞUN YERDE MESAJI
CHP'nin İBB adayının İmamoğlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır" dedi.
Kılıçdaroğlu, son günlerde yaptığı açıklamalarla genel başkanlığa aday olacağı konuşulan İmamoğlu'na rota çizdi.
KILIÇDAROĞLU SİYASİ BIRAKACAK MI? A HABER'DE BOMBA KULİS
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mayıs ayında aldığı seçim hezimetinin ardından 'değişim' çağrılarına kulak tıkaması büyük sükse yaratmıştı.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında bomba bir kulis bilgisi ortaya atıldı. Gazeteci Mustafa Ertekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için 31 Mart'ı beklediğini dile getirdi. İşte o bomba açıklamaların satır başları:
"YEREL SEÇİMLERDEN SONRA AKTİF SİYASET YAPMAYACAK"
Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde parti meclisinden ve milletvekili olan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden sonra aktif siyaset yapmak istiyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin yenilgisinin ardından, yerel seçimleri kazanacağını düşünüyor. Bu noktada, yenilip de çekilen bir genel başkan durumuna düşmek istemiyor.
Kılıçdaroğlu ben kaybettim demiyor, kazanamadık diyor… Böyle bir anlayışta bir daha seçim olsa kazanacağını iddia ediyor.
"KILIÇDAROĞLU MASADAKİ BAŞARISIZLIĞI KENDİNE KONDURAMIYOR"
Cumhur İttifakı'nın bugün uyguladığı Milli ve gerçekçi politikaları gördüğümüzde, siyasi bir ittifakın politikasının nasıl verim ve başarı gösterdiğini görebiliyoruz.
Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde 11 büyükşehir belediyesini garanti gördüğünü ifade ediyor. Ancak hiçbiri garanti değil… Kılıçdaroğlu masadaki başarısızlığı kendine konduramıyor.
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