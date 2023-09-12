A Haber’de bomba kulis: Seçim kaybetme ustası Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakacak mı?

"YEREL SEÇİMLERDEN SONRA AKTİF SİYASET YAPMAYACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde parti meclisinden ve milletvekili olan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden sonra aktif siyaset yapmak istiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin yenilgisinin ardından, yerel seçimleri kazanacağını düşünüyor. Bu noktada, yenilip de çekilen bir genel başkan durumuna düşmek istemiyor.

Kılıçdaroğlu ben kaybettim demiyor, kazanamadık diyor… Böyle bir anlayışta bir daha seçim olsa kazanacağını iddia ediyor.