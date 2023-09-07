CHP'den İYİ Parti'ye İstanbul resti: İttifak olmadan da İstanbul'u alırız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmadığı için "korkaklıkla" suçladığı İmamoğlu'na yönelik yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun karşısına yerel seçimlerde İYİ Partili bir aday çıkaracaklarını ifade etti. Akşener'in bu açıklaması CHP'li isimlerden tepki toplarken İBB Meclis Üyesi CHP'li Selçuk Sarıyar İYİ Parti'ye rest çekti. Sarıyar açıklamasında "İttifak olmadan da İstanbul'u alırız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere her ilde farklı aday çıkaracaklarını ifade etti.
"KORKAKLARA" KARŞI ADAY ÇIKARIYOR
Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı 'korkaklar' diye suçlarken yaptığı son konuşmada "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi.
"60 VEKİL TEKLİF ETTİ"
Akşener seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin seçime CHP listelerinden girmesi için 60 milletvekili teklif ettiğini de duyurdu. Akşener yaptığı açıklamada "Seçimden önce Kılıçdaroğlu geldi, size 60 vekil verelim hepimiz cümbür cemaat ortak girelim dedi. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. 4 lider Kemal Bey'in adını verdi. Ben anket sonuçlarını araştıralım, vatandaşın sesini dinleyelim dedim. Kemal Bey, 'tamam o zaman biz 5 lider imzalarız, siz imzalamayın' dedi. Masadan kalktım." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ARDINDAN SOYER'İN DE ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Akşener'in bu sözleri CHP kanadından büyük tepki toplarken, Akşener İzmir'de de adaylarının Ümit Özlale olduğunun altını çizdi.
Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Ümit Özlale'nin ismini verdi. Akşener, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi.
"İTTİFAK OLMADAN DA İSTANBUL'U ALIRIZ"
Bu gelişmeler yaşanırken Meral Akşener'in İmamoğlu'na da yerel seçimlerde destek vermeyeceğini açıklamasının ardından İBB Meclis Üyesi CHP'li Selçuk Sarıyar konuya ilişkin katıldığı canlı yayında konuştu.
Sarıyar İYİ Parti'nin desteğine ihtiyaçlarının olmadığını ima ederken "İttifak olmadan da İstanbul'u alırız" ifadelerini kullandı.
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