CHP’den İYİ Parti’ye İstanbul resti: İttifak olmadan da İstanbul’u alırız

"KORKAKLARA" KARŞI ADAY ÇIKARIYOR

Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı 'korkaklar' diye suçlarken yaptığı son konuşmada "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi.