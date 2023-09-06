OVP açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar: Hedef tek haneli enflasyon

Ekonomide tüm gözler Orta Vadeli Program'a (OVP) döndü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yol haritasının çizileceği Orta Vadeli Program ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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