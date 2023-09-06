CHP'li Tunç Soyer'den Meral Akşener'in "ayrı aday" çıkışına yanıt: Hiçbir kayıp yaşamayız

İYİ PARTİ OLMAZSA HİÇBİR KAYIP OLMAZ

İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yapılmaması halinde CHP için bir kayıp olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Başkan Soyer, "İzmirlilerin çok net bir duruşu ve tercihi var. Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil. Ben kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz" dedi.