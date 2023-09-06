CHP'li Tunç Soyer'den Meral Akşener'in "ayrı aday" çıkışına yanıt: Hiçbir kayıp yaşamayız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde tek her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını söylerken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da üstünü çizdiklerini ima ederek "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey. Kaybetmelerini göze alıyoruz." ifadelerini kullandı. Akşener diğer yandan İzmir'de Ümit Özlale'nin İYİ Parti'den aday gösterilebileceğini ifade etti. Akşener'in bu sözleri CHP cephesini kızdırırken İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Akşener'e verdiği cevapta "Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil. Ben kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz” dedi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamalarda 8'li koalisyondan ayrıldıklarını açıklarken yerel seçimlerde de her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.
"HER YERDE ADAY ÇIKARACAĞIZ"
Bu gelişme sonrası katıldığı bir Youtube kanalındaki yayında açıklamalarda bulunan Akşener, seçimler öncesi "Cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş karşısında aday çıkaracaklarının altını çizdi.
"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
"BELKİ BİZİMKİ SEÇİLECEK"
Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.
İYİ PARTİ'NİN ADAYI ÖZLALE
Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Ümit Özlale'nin ismini verdi. Akşener "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi.
TUNÇ SOYER'DEN AKŞENER'E YANIT
Akşener'in bu açıklamalarından sonra CHP cephesinden ilk tepkiler de gelmeye başladı. İzmir'de İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale olmaya yakınken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'den Akşener'e tepki geldi.
İYİ PARTİ OLMAZSA HİÇBİR KAYIP OLMAZ
İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yapılmaması halinde CHP için bir kayıp olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Başkan Soyer, "İzmirlilerin çok net bir duruşu ve tercihi var. Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil. Ben kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz" dedi.
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