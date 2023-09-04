Kabine yarın toplanıyor! Toplantının gündeminde başka hangi başlıklar var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'da gidecek ve Soçi'de Putin ile görüşecek. Tüm dünyanın takip ettiği toplantıda Tahıl Koridoru için önemli kararların alınması bekleniyor. İşte bu sebeple Kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak.