Kabine yarın toplanıyor! Toplantının gündeminde başka hangi başlıklar var?
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 Eylül'de yani yarın toplanacak. Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından gerçekleşecek toplantıda, ziyaretin yansımaları ele alınacak. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'da gidecek ve Soçi'de Putin ile görüşecek. Tüm dünyanın takip ettiği toplantıda Tahıl Koridoru için önemli kararların alınması bekleniyor. İşte bu sebeple Kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak.
Soçi zirvesi sonrası yapılacak Kabine toplantısında, Soçi'de alınan kararların masaya gelmesi bekleniyor. Bunun yanında iç ve dış gelişmelerle birlikte ekonomik unsurlarında ele alınması bekleniyor. Tahıl Koroidoru, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerle birlikte Ankara-Moskova ilişkilerine dair alınan kararlarda toplantıda değerlendirilecek.
Ekonomi cephesinde gözler Orta Vadeli Programda olacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelinen noktaya dair Kabine'de bir sunum yapacak. Bu programla birlikte 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon-istihdam ve büyümeye ile birlikte ihracat-cari açık gibi temel makro göstergeler gibi hedefler belirlenmiş olacak.
Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele konuları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu noktada atılabilecek adımlarla ilgili gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiği de Kabine toplantısında bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Başkan Erdoğan, Hindistan'daki G-20 sonra ABD'deki BM Genel Kurulu'na katılacak.
AK Parti'nin seçim beyannamesin yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulması sağlayacak düzenlemede yarın ki Kabine toplantısında değerlendirilecek. Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
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