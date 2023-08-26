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Haberler Galeri Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi

Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi

Öğrencilerin ÖTV'siz satın alabileceği telefon modellerinin listesi kesin olmamakla birlik açıklandı. Listenin açıklanması ile birlikte iPhone modelleri hakkında merak edilen detayda ortaya çıkmış oldu. İşte öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modellerini marka ve modelleri

Giriş Tarihi: 26.08.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 14:15
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Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi

Öğrencilere ÖTV'siz verilmesi beklenen cep telefonu modellerinin listesi hakkında kesin olmamakla birlikte ilk detaylar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte öğrencilerin bir defaya mahsus vergisiz telefon satın alabilmeleri için çalışma başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi

Öğrencileri oldukça heyecanlandıran açıklama sonrası söz konusu uygulamanın hangi telefon modelleri kapsayacağı merak edilen konuların başında yerini aldı. Detaylar belli olmadan önce öğrenciler uygulama iPhone modellerini de kapsayacak mı? Sorusunu sormaya başladı. Gazeteci Cem Küçük ise Twitter hesabı üzerinden Kesin ve nihai olmayan telefon modellerinin listesini yayınladı. İşte öğrencilerin ÖTV'siz satın alabileceği akıllı telefon modellerinin listesi;

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Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi

ÖTV'SİZ iPHONE ÖĞRENCİLERE KÖTÜ HABER GELDİ!

Konuşulan kulis bilgileri ve gazeteci Cem Küçük tarafından yapılan ilk açıklamalara göre ÖTV'siz satılacak telefon modelleri arasında iPhone bulunmuyor. Türkiye'de üretilen veya montajı Türkiye'de yapılan telefonların öğrencilere vergisiz olarak satılması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERİ ÖTV'SİZ ALABİLECEKLERİ TELEFON MODELLERİNİN LİSTESİ

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Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi

Xiaomi Redmi 9C

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Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi

Xiaomi Redmi 9T