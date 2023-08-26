26 Ağustos 2023, Cumartesi
Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi
Öğrencilerin ÖTV'siz satın alabileceği telefon modellerinin listesi kesin olmamakla birlik açıklandı. Listenin açıklanması ile birlikte iPhone modelleri hakkında merak edilen detayda ortaya çıkmış oldu. İşte öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modellerini marka ve modelleri
Giriş Tarihi: 26.08.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 14:15
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