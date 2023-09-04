Dünyanın gözü Soçi’de! Tahıl koridorunun geleceği ne olacak? Başkan Erdoğan ve Putin hangi kararları alacak?
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Soçi’ye gitti. Tüm dünyanın takip ettiği görüşmede tahıl koridoru için kararlar alınması bekleniyor. Peki Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin hangi karaları olacak? Tahıl koridorunun geleceği ne olacak? Masadaki konular neler? Türkiye'nin sunduğu çözüm paketinin içeriği ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Türkiye, dünyaya umut olan tahıl koridorunun yeniden faal hale gelmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'da yürüttüğü çalışmaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Soçi'de görüşecek.
DÜNYA TAKİP EDECEK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetine icabetle, bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
RUSYA ZİYARETİ BAŞLADI
Başkan Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 10.50'de, Atatürk Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bazı yetkililer eşlik etti.
Erdoğan ile Putin görüşmesinin en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.
Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Dünyanın gözü kulağı hakikaten Soçi'de olacak. Bu görüşme Afrika ve Orta Doğu'nun kıtlıktan kurtulması için bir çözüm arayışını ifade ediyor. Aynı zamanda Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Burada yine aktif bir barış diplomasisinin alt yapısını kurmak üzere bir görüşme olacak.
MASADA 5 DOSYA VAR
Karabağ'da Ermeni gruplarının kamikaze dronelarla sınır saldırıları var. Bölgedeki huzur ve istikrarı zedeleyen süreçlere karşı yine Türkiye'nin bir inisiyatifi söz konusu olacak. Aynı şekilde Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulmasıyla beraber 2. nükleer santral konusunda yine Ruslarla yapılacak bir görüşmenin çerçevesini bekliyoruz.
Masada 5 ayrı dosya var. Ancak öncelik elbette dünyanın odaklandığı tahıl koridoru konusu. 17 Temmuz'dan beri mekanizma durmuş vaziyette. Zaten bu süreli olarak işletilen bir süreçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ile ilerleyen bir anlaşmaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Milli Savunma Bakanı Şoygu ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini biliyoruz.
RUSYA'YA FİNANSAL KISKAÇ
Tahıl koridoru, BM gözetiminde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'nin olduğu ortak olduğu heyetle koordine ediliyor. Güvenli bir sevkiyat imkanı tanıyordu. Ancak Rusya bu süreçte kazanan taraf olmadığını söyledi. Rusya ciddi bir kuşatma-ambargo ve finansal kıskaç altında. Türkiye bir çözüm paketi hazırladı ve bu BM tarafından Rusya'ya gönderildi.
TÜRKİYE ÇÖZÜM PAKETİ HAZIRLADI
Rusların tarım ve tarımın finansmanı ile ilgili Agro Bankası var. Bunun uluslararası sisteme entegre olabilmesi, yine ihracat ile ilgili Rus gemilerinin uluslararası sigorta sisteminin içine belli şartlar altında alınması. Bunun yanında gübre üretimi bakımından oldukça önemli olan Rusların amonyak ihracatı ile ilgili Ukrayna'dan geçen bir hattı var. Buranın onarılması ve uluslararası pazara açılması. Katarı'ın finansmanı ile yaklaşık 1 milyon ton hububatın Türkiye'ye getirilerek işlenip un ya da makarna benzeri ileri ürünler şeklinde yine Afrika ülkelerine bedelsiz gönderilmesi biçiminde çözümler var.
Tahıl koridoru çok önemli. Çünkü 2 ayrı eksen üzerinde ABD'nin başını çektiği ülkeler topluluğu var. Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan olabildiğince Ukrayna kara sularını takip ederek Bulgaristan ve Romanya'ya geldikten sonra ya Boğazlara ya da Tuna Nehri'ne yeni bir koridor açma şeklinde çalışmaları var. Bu Karadeniz'deki mevcut denge ve istikrarı olumsuz etkileyebilecek sürpriz çatışmaları beraberinde getirecek riskler içeriyor."
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