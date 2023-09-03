03 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP’de yeni danışman krizi! Canlı yayınında sert sözler: FETÖ’cülük CHP’nin iliklerine kadar sirayet etmiş

CHP’de yeni danışman krizi! Canlı yayınında sert sözler: FETÖ’cülük CHP’nin iliklerine kadar sirayet etmiş

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
ABONE OL
CHP’de yeni danışman krizi! Canlı yayınında sert sözler: FETÖ’cülük CHP’nin iliklerine kadar sirayet etmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "zavallı ve hainsin" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadı. Kılıçdaroğlu neden böyle bir atama yaptı? Perde arkası ne? AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Zavallı ve hainsin" sözleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na söylendi. Söyleyen ise Kılıçdaroğlu'nun danışmanı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine hakaretler eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadı.

Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turundan 2 gün önce yani 26 Mayıs'ta kadın ve aile politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere genel başkan danışmanı olarak Yaman'ı atadı.

Yaman sosyal medyadaki hesabından bu atamayı duyurdu.Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Yaman'ın eski tweetlerinde Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği ortaya çıktı.

Pek çok paylaşımında Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi eleştirdiği görülüyor.

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk düşmanlığı da paylaşımlarında dikkat çekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem Yaman'ın danışman olduğu iddiasını yalanladı.

Kadın kolları başkanı Aylin Nazlıaka da "Az önce genel başkanımız sayın Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyit ettim. Genel başkanımızın kadın ve aile politikaları danışmanı yoktur" açıklamasını yaptı.

Ancak kısa süre sonra Yaman'ın atanmasına ilişkin Kılıçdaroğlu imzasını taşıyan yazı kamuoyuna yansıdı.

Danışman krizi bununla da kalmadı. Zira Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile Yaman'ın aynı masada fotoğrafları da ortaya çıktı. Bu fotoğraf tartışmaları daha da alevlendirdi.

"ACZE DÜŞMÜŞ BİR GENEL BAŞKAN"

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş: Kendi partisini idare etmekten acze düşmüş bir genel başkan var.

"FETÖ'VARİ YÖNTEMLER"

FETÖ meselesi Meclis'te çok tartışılırken CHP'li milletvekillerine diyoruz ki siz FETÖ'nün oyuncağı haline geldiniz buna hiddetle karşı çıkıyorlar. Ancak şu tablo bir şeyi gösteriyor zihniyet olarak FETÖ ile beraber olmayı kabul ederler etmezler ama bütün yöntemleri FETÖ'vari yöntemler.

"FETÖ'CÜLÜK CHP'NİN İLİKLERİNE KADAR SİRAYET ETMİŞ"

Gizli kayıt alıyorlar. Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasını deşifre etmişti gizli bir şekilde kayda alınmış. Baykal'ın kasedinden tutun da Muharrem İnce'ye yapılan şantaja varana kadar parti içinde işte bu tweetlerin ortaya çıkarılması danışmanın ortaya çıkarılması bunların hepsi aslında FETÖ'cü yöntemler.

FETÖ'cülük CHP'nin neredeyse ne yazık ki iliklerine kadar sirayet etmiş.

BİZANS OYUNLARININ DÖNDÜĞÜ BİR YER

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz: Bu tweetleri kim çıkardı ortaya? Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman yazanlar çıkardı. Ne için? Bugün Özgür Özel aday olacak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bu kadının attığı tweetleri kullanıyor. Bu danışmanın atanmasını kullanıyor. Bizans oyunlarının döndüğü bir yer CHP.



KURULAN TUZAKLARI BİLE İMZALIYOR

Neye imza attığını bilmeyen adam. Onu getirip başımıza cumhurbaşkanı yapsalardı ne olacaktı? Kendisine karşı kurulan tuzakları bile imzalıyor.

"BUNLAR FETÖ DİLİDİR"

Bunlar FETÖ dilidir bir oraya saldırıyor bir buraya saldırıyor. Bunu atan normalde toplum içinden dışlanması gereken bir insan Kemal Kılıçdaroğlu'na başdanışman yazılıyor. Nasıl oluyor? Kim getirdi onu oraya başdanışman?

CHP baştan aşağı yenilenmedikçe CHP'den kimsenin bu bizim toplumsal bir takım sıkıntılarımızı karşılayabileceğimiz oyumuzu yansıtabileceğimiz bir partidir diyemez. Seçmenler de burada mağdur durumdadır.

FETÖ’cülük CHP’nin iliklerine kadar sirayet etmiş "FETÖ'CÜLÜK CHP'NİN İLİKLERİNE KADAR SİRAYET ETMİŞ"

PKK desteğini rozetsiz gizlemeye çalışıyor!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA