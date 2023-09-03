CHP’de yeni danışman krizi! Canlı yayınında sert sözler: FETÖ’cülük CHP’nin iliklerine kadar sirayet etmiş

"FETÖ'CÜLÜK CHP'NİN İLİKLERİNE KADAR SİRAYET ETMİŞ"

Gizli kayıt alıyorlar. Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasını deşifre etmişti gizli bir şekilde kayda alınmış. Baykal'ın kasedinden tutun da Muharrem İnce'ye yapılan şantaja varana kadar parti içinde işte bu tweetlerin ortaya çıkarılması danışmanın ortaya çıkarılması bunların hepsi aslında FETÖ'cü yöntemler.

FETÖ'cülük CHP'nin neredeyse ne yazık ki iliklerine kadar sirayet etmiş.