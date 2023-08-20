Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik açıklamalar: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına liderlik etti. Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ"



Son kabine toplantımızdan bu yana her alanda Türkiye'yi hayalleriyle buluşturma mücadelemizi sürdürdük. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. Büyükelçiler Konferansı'nı düzenledik. Güncel ve bölgesel konulara ilişkin ufuk tasavvuru yaptık. Kendilerinden neler beklediğimizi diplomatlarımıza ifade ettik. Toplamda 260 temsilcilikle dünyada en geniş diploması ağına sahip 5 ülkeden biriyiz. Girişimci, insani ve Türkiye eksenli bakış açısını diplomamizde hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından bir ülkeden ibaret olmadığını sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla ve söylemlerimizle ifade ediyoruz.



Dün Victor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'a 1 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Bu sene 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmada kararlıyız.

MACARİSTAN ZİYARETİ



Dün Victor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'a 1 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Bu sene 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmada kararlıyız.

ERDOĞAN'DAN BM'YE 'PİLE' TEPKİSİ: MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ



Gerilim ve macera peşinde koşmadan dünya barışı derdindeyiz. Kimsenin toprağında, yer altı ve yer üstü zenginliği kaynağında gözümüz yok. Geçen Cuma günü BM Barış Gücü askerlerinin, KKTC topraklarındaki fiziki müdahalesi bizim kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir husustur. Uluslararası hukukla barışmayan bu tavırlar nedeniyle bölgede gerilim maalesef gerilimi tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. İsminin hakkını vererek adadaki tüm hakların sorunlarına çözüm sunmalıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum kesimin hak hukuk tanımaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz. 2015 yılında devreye aldığımız su temin projesiyle, yeni Ercan Havalimanı'nı bu kapsamda sayabiliriz. KKTC'de temsilcilik açmaya hazırlanan ülkeler var. AB'nin bu konuda yaptığı açıklamalar çok talihsiz. Sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz.



TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için samimi gayret gösteren tek ülke neredeyse Türkiye'dir. Önümüzdeki dönemde Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması ve barış umutlarının filizlenmesi için çaba harcayacağız. Çünkü biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.