Vergisiz telefon çalışmaları tamamlandı! Hangi telefonlar dahil, açıköğretim yararlanacak mı?
Milyonlarca öğrencinin beklediği 'vergisiz telefon' detayları belli oldu. ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonu imkanı konusunda açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak, üst limit olacak" dedi. Peki hangi öğrenciler yararlanabilecek? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları nelerdir? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti.
Başkan Erdoğan; "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Konuyla ilgili detaylar belli oldu.
Üniversitelilerin ÖTV'siz ve KDV'siz cep telefonunu nasıl alacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksekokul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak.
Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.
HANGİ MARKALAR
Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak.
10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak.
Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız."
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