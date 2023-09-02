AK Parti’de yerel seçim hazırlığı! Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Anketlerin dışında mevcut teşkilatlara ve vekillere de sorulacak adaylar ve buradan yapılacak analizler sonucunda adaylar belli olacak. Adaylar kesinleştikten sonra her ile özel olarak seçim beyannamesi hazırlanacak ve bu vatandaşla paylaşılacak. Seçim çalışmaları her ile özel olarak planlanıp yapılacak. Cumhur İttifakı büyükşehirleri CHP'den almak istiyor. Bu yönde yoğun bile çalışma yürütülecek."

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