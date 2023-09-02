AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?
AK Parti yerel seçimlere dönük yol haritasını giderek netleştiriyor. Peki start ne zaman verilecek? Belediye başkanları hangi tarihte belli olacak? Belediyelerde nasıl bir değişim bekleniyor? Ankara’dan son bilgileri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Ağustos'ta toplandı. Yarım saat süren toplantıda, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin 7 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın MKYK üyelerine ve teşkilatlara 2024'te yapılacak yerel seçimlere güçlü şekilde hazırlanılması talimatı verdiğini söyledi.
Bu kapsamda AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları başladı. Önce belediye başkan adayları, daha sonra projeler açıklanacak. Her ile özel seçim beyannameleri vatandaş ile paylaşılacak. Büyükşehir belediye başkan adayları özel lansmanla açıklanacak.
Peki AK Parti'nin yol haritası ne? 2024 mart yerel seçimlerinin startı ne zaman verilecek? Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Belediyelerde nasıl bir değişim bekleniyor, hazırlıklar neler? Ankara'dan son kulisleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
Tülay Ağaoğlu'nun canlı yayında aktardıkları şöyle:
"Gözler öncelikle 7 Ekim'de yapılacak olan AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde olacak. Bu kongrede AK Parti'nin vitrini değişecek. Başkan Erdoğan'ın partideki kurmaylarında değişimler olacak. Daha önce parti grubunda ve Kabine'de önemli değişimler yaşandı. Benzer şekilde yine parti yönetiminde değişimin yaşanmasını bekliyoruz.
Kongre ile birlikte yerel seçim startı verilecek. Çünkü partiyi yerel seçime götürecek kadrolar belirlenecek. Yeni yönetim hem partiyi seçime götürecek hem de başkan adaylarının belirlenmesinde rol oynayacak. Kongre sonrası öncelikle büyükşehir belediye başkan adayları belirlenecek. Başkan adayları kamuoyuna tanıtılacak. İlk olarak 30 büyükşehrin adayları vitrine çıkacak.
Bundan sonra il ve ilçe belediye başkan adayları belirlenecek. Onların da yıl sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ile iş birliği içinde seçime gireceklerini söyledi. Adayların belirlenmesinde bir ortaklık olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan adayların belirlenmesinde anketler yaptırıyor ve çarpraz anketler de bu model içinde yer alıyor. Anketler adayların belirlenmesinde rol oynayacak.
Anketlerin dışında mevcut teşkilatlara ve vekillere de sorulacak adaylar ve buradan yapılacak analizler sonucunda adaylar belli olacak. Adaylar kesinleştikten sonra her ile özel olarak seçim beyannamesi hazırlanacak ve bu vatandaşla paylaşılacak. Seçim çalışmaları her ile özel olarak planlanıp yapılacak. Cumhur İttifakı büyükşehirleri CHP'den almak istiyor. Bu yönde yoğun bile çalışma yürütülecek."
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