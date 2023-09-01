Mansur Yavaş hangi partiden aday? Yavaş neden parti ismi vermedi?

Okan Müderissoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Esasen muhalefetteki dağınıklığı gösteren bir tablo bu. Bir yandan da öz eleştiri yapmaya çalışırken kendisini aklayıp kendisi dışındaki partileri ya da aktörleri yenilginin açık ve asli sorumlusu haline getirme çalışan bir İYİ Parti Genel Başkanı ve arkadaşları profili var. Mansur Yavaş'ın belediye başkanı adaylığı ürkek bir açıklamadır. Rozetsiz İYİ Parti'ye göz kırpan bir açıklama.