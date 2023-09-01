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Mansur Yavaş hangi partiden aday? Yavaş neden parti ismi vermedi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Mansur Yavaş hangi partiden aday? Yavaş neden parti ismi vermedi?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda yaptığı açıklamada 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Ancak Mansur Yavaş parti ismi zikretmedi. Mansur Yavaş hangi partiden aday? Yavaş neden parti ismi vermedi? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderissoğlu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan CHP-İYİ Parti ittifakı, yerel seçimler öncesi tamamen koptu. 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla CHP ile olan köprüleri tamamen atan İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamıştı.

Meral Akşener'in ardından İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara'da da kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Ama Meral Akşener, Kürşad Zorlu'yu yalanladı ve ittifak anlaşmaları olabilir mesajını verdi. "Seçimlere ayrı girelim" açıklaması yapan Akşener'in çelişkili açıklamaları dikkat çekti.

Siyasette bu konular konuşulurken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda yaptığı açıklamada 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Ancak Mansur Yavaş parti ismi zikretmedi.

Peki Mansur Yavaş'ın açıklaması ne anlama geliyor? CHP'li Mansur Yavaş hangi partiden aday olacak? Yavaş açıklamasında neden parti isimi vermedi. "Rozetsiz Başkan" sözleri ile ne mesaj verdi? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderissoğlu değerlendirdi.

Okan Müderissoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Esasen muhalefetteki dağınıklığı gösteren bir tablo bu. Bir yandan da öz eleştiri yapmaya çalışırken kendisini aklayıp kendisi dışındaki partileri ya da aktörleri yenilginin açık ve asli sorumlusu haline getirme çalışan bir İYİ Parti Genel Başkanı ve arkadaşları profili var. Mansur Yavaş'ın belediye başkanı adaylığı ürkek bir açıklamadır. Rozetsiz İYİ Parti'ye göz kırpan bir açıklama.

Mansut Yavaş'ın Meral Akşener karşısında 2-0 yenik durum var. Birincisi Akşener 2019 yılında İYİ Parti'den aday olmasını istediğinde Mansur Yavaş bu iradeyi gösteremedi. Geleneksel olarak sağ ve milliyetçi kimliğe sahip olduğu halde bu cesareti gösteremedi. İkincisi de 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için kendisini ileri sürmeye dönük mart ayındaki yoğun pazarlık döneminde sarı ışık yapıp lidere bağlılık diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutmuştu.

Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamanın içinde bunun mesajları da açık şekilde verildi. Gerek Ekrem İmamoğlu gerek Mansur Yavaş CHP'deki kurultay süreci içinde ciddi bir zaman kaybedildiğinin farkında kendi kampanyalarını yürüterek ama aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na da karşı durmadıklarını eldeki ile yetinmek istediklerini belirten açıklamalar yapıyorlar. Yani onlar için eldeki bir daldaki ikiden iyidir.

İYİ Parti ittifak zinciri içerisinde rakiplerine ve ittifak ortaklarına kazandıran ama kendisinin sürekli kaybettiği süreçleri yaşadı. Bunun iç muhasebesini yapıyor. O nedenle CHP başta olmak üzere ittifak zinciri içerisine girmemek kaydıyla aday bazında iş birliği mesajları vermeye devam ediyor. Bu işler çok sert el enseler ile devam edecek. Rakibin dengesini bozup buradan puan almaya çalışan bir siyasi güreş izliyoruz."

Rozetsiz ürkeklik! Adaylık mesajı ne için? ROZETSİZ ÜRKEKLİK! ADAYLI MESAJI NE İÇİN?
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