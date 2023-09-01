Mansur Yavaş hangi partiden aday? Yavaş neden parti ismi vermedi?
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda yaptığı açıklamada 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Ancak Mansur Yavaş parti ismi zikretmedi. Mansur Yavaş hangi partiden aday? Yavaş neden parti ismi vermedi? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderissoğlu değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan CHP-İYİ Parti ittifakı, yerel seçimler öncesi tamamen koptu. 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla CHP ile olan köprüleri tamamen atan İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamıştı.
Meral Akşener'in ardından İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara'da da kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Ama Meral Akşener, Kürşad Zorlu'yu yalanladı ve ittifak anlaşmaları olabilir mesajını verdi. "Seçimlere ayrı girelim" açıklaması yapan Akşener'in çelişkili açıklamaları dikkat çekti.
Siyasette bu konular konuşulurken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda yaptığı açıklamada 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Ancak Mansur Yavaş parti ismi zikretmedi.
Peki Mansur Yavaş'ın açıklaması ne anlama geliyor? CHP'li Mansur Yavaş hangi partiden aday olacak? Yavaş açıklamasında neden parti isimi vermedi. "Rozetsiz Başkan" sözleri ile ne mesaj verdi? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderissoğlu değerlendirdi.
Okan Müderissoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Esasen muhalefetteki dağınıklığı gösteren bir tablo bu. Bir yandan da öz eleştiri yapmaya çalışırken kendisini aklayıp kendisi dışındaki partileri ya da aktörleri yenilginin açık ve asli sorumlusu haline getirme çalışan bir İYİ Parti Genel Başkanı ve arkadaşları profili var. Mansur Yavaş'ın belediye başkanı adaylığı ürkek bir açıklamadır. Rozetsiz İYİ Parti'ye göz kırpan bir açıklama.
Mansut Yavaş'ın Meral Akşener karşısında 2-0 yenik durum var. Birincisi Akşener 2019 yılında İYİ Parti'den aday olmasını istediğinde Mansur Yavaş bu iradeyi gösteremedi. Geleneksel olarak sağ ve milliyetçi kimliğe sahip olduğu halde bu cesareti gösteremedi. İkincisi de 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için kendisini ileri sürmeye dönük mart ayındaki yoğun pazarlık döneminde sarı ışık yapıp lidere bağlılık diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutmuştu.
Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamanın içinde bunun mesajları da açık şekilde verildi. Gerek Ekrem İmamoğlu gerek Mansur Yavaş CHP'deki kurultay süreci içinde ciddi bir zaman kaybedildiğinin farkında kendi kampanyalarını yürüterek ama aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na da karşı durmadıklarını eldeki ile yetinmek istediklerini belirten açıklamalar yapıyorlar. Yani onlar için eldeki bir daldaki ikiden iyidir.
İYİ Parti ittifak zinciri içerisinde rakiplerine ve ittifak ortaklarına kazandıran ama kendisinin sürekli kaybettiği süreçleri yaşadı. Bunun iç muhasebesini yapıyor. O nedenle CHP başta olmak üzere ittifak zinciri içerisine girmemek kaydıyla aday bazında iş birliği mesajları vermeye devam ediyor. Bu işler çok sert el enseler ile devam edecek. Rakibin dengesini bozup buradan puan almaya çalışan bir siyasi güreş izliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tek lokmasıyla karaciğeri yerle yeksan ediyor! Tükettiğiniz anda zehir saçıyor!
- En az ortaöğretim mezunu 4.075 silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı başladı! KPSS puan şartı yok
- UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE | 1 Eylül 2023 Ülke puanı sıralamasında TÜRKİYE kaçıncı sırada, yükseldi mi?
- KYK Yurt sonuç tarihi 2023-24 | GSB KYK Üniversite yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, son başvuru hangi gün?
- 7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...
- ŞOK 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta şoka uygun fiyata Airfryer, elektrikli Scooter, Bulaşık ve kurutma makinesi geliyor
- YDS NE ZAMAN? 2023-YDS/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? YDS başvuru ekranı (ais.osym.gov.tr)
- YKS İKİNCİ TERCİH KILAVUZU 2023-2024! ÖSYM YKS üniversite ek tercihler ne zaman? 2023 YKS sıralama hesaplama, boş kontenjanlar listesi...
- Emekliye Memura %43+10+6+5'lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C'ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...
- Siirt'te son dakika deprem | 01 Eylül 2023 Batman, Şırnak, Bitlis, Siirt Merkez az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son listeyi paylaştı!
- 1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...
- Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...