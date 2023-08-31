CHP'li Mansur Yavaş Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'nin abdesthane ve tuvaletlerindeki suyu kesti! 15 senedir halka açık...
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de bulunan ve 15 senedir halka açık olan Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin külliyesinde bulunan Abdesthane ve tuvaletlerinde akan suyun "Kaçak" olduğunu iddia ederek kesti. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can yaşanan olay sonrası CHP'li Yavaş'a tepki gösterdi.
Göreve geldiği günden beri kendisinden önceki belediye başkanlarının yaptıklarını yıkmaya çalışan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de 15 senedir vatandaşın ziyaretine açık olan ve ABB imkanları ile yapılan Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri külliyesinin tuvalet ve abdesthanesinin suyunu "kaçak" olduğunu iddia ederek kesti.
Yavaş'ın bu skandalına tepki gösteren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Göreve geldiği günden beri Melih beyin yaptığı her şeyi yıkmak için uğraşan Yavaş kendi ayağına sıkıyor." ifadelerini kullandı.
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, 15 yıldır vatandaşların uğrak noktası olan Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin külliyesinin suyunun "kaçak" olduğunu iddia ederek kesen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
CHP'Lİ ABB 15 SENEDİR AKAN SUYU KAÇAK DİYEREK KESTİ
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Seçimden önce 'Su hava gibi, insanlar için olmazsa olmaz ihtiyaçlarından birisidir. Sudan para almayacağım' diyen CHP'li Mansur Yavaş, Çamlıdere'de hafta sonları on binlerce kişinin ziyaret ettiği Allah'ın veli kullarından Hz. Ömer'in 4'üncü kuşaktan torunu Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin ebedi istinatgâhının tuvaletlerinin ve abdesthanelerinin 15 senedir akan suyunu 'kaçak' diyerek kesti. Hayrını görsün. Bakın su kaçak bile olsa bu sudan kimse ticaret yapmıyor. Para kazanmıyor. İnançları gereği bu mübarek insanı ziyaret eden Müslümanlar burada abdest alıyorlar. Tuvalet ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada para geçmez. Buradan kayıp-kaçak düşünülmez. Yeri gelir kuruşun hesabını yaparsın, yeri gelir buruşturur atarsın. Yavaş bu tutumu ile Müslümanları cezalandırmak istemiştir." dedi.
"MELİH GÖKÇEK YAPTI DİYE BÖYLE DAVRANIYORLAR"
Hazım Caner Can şöyle devam etti, "Burada Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin külliyesi var. Bu külliyeyi Melih Gökçek Bey ABB'nin imkânları ile yaptı. Arsası ve tüm tesisleri ABB'nin. Göreve geldiği günden beri Melih beyin yaptığı her şeyi yıkmak için uğraşan Yavaş, burayı da bence bu yüzden susuz bıraktı. Bugün 100 milyon TL tutmayacak bir tesisi Melih Bey yapıyor. Bunlar yıkıyor. Yıllardır abdest almak için kullanılan bir su hangi mantıkla kesilir. Buraya Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız ziyarete geliyor. Bundan sonra buraya gelen vatandaşlarımız abdest alamayacaklar. Yarın biz oraya vatandaşın görebileceği şekilde 'Külliyenin suyunun kaçak olduğu gerekçesi ile ABB tarafından kesilmiştir' şeklinde açıklama yazısı asacağız. Yavaş kendi ayağına sıkıyor. Geçtiğimiz seçimlerde Çamlıdere'den yüzde 19'u zor buldular. Belediye başkanlığı seçiminde de Çamlıdere'den çok az oy aldı. Bu çapsız o yüzden Çamlıdere'yi de cezalandırmaya çalışıyor Ama halkı cezalandıran belediye başkanı aslında kendisini cezalandırıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde Bakım Maaşı Toplu Sözleşme zammı ne kadar? Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?
- Memura kira yardımı geldi mi? Memura kira yardımı ne kadar olacak?
- Yaşlılık maaşı kaç TL oldu? 2024-25 Toplu Sözleşme zammıyla 65 YAŞ AYLIĞI arttı mı?
- İkinci el araç satışında isim vermeyene 100 bin TL ceza! Yeni düzenleme ile Taşınmaz ve ikinci el araç ticareti doğrulama zorunluluğu geliyor
- Toplu Sözleşme Zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Hakem heyetinin kararı ne oldu? 2024-2025 memur TİS artış oranları yüzde kaç?
- Öğretmen maaşları kaç TL oldu? 2024 TİS zammı tutarları değiştirdi! Başöğretmen, Uzman öğretmen aylıkları son maaş tablosu...
- SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42'lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...
- Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....
- Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?
- Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM son duyurular...
- Galatasaray'dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...