CHP’li Mansur Yavaş Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin abdesthane ve tuvaletlerindeki suyu kesti! 15 senedir halka açık...

Yavaş'ın bu skandalına tepki gösteren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Göreve geldiği günden beri Melih beyin yaptığı her şeyi yıkmak için uğraşan Yavaş kendi ayağına sıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, 15 yıldır vatandaşların uğrak noktası olan Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin külliyesinin suyunun "kaçak" olduğunu iddia ederek kesen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.