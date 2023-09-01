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İstanbul'da 'elektrik fırtınası' gökyüzünü aydınlattı! Elektrik fırtınası neden olur? Uzman isim A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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İstanbul’da ’elektrik fırtınası’ gökyüzünü aydınlattı! Elektrik fırtınası neden olur? Uzman isim A Haber’de anlattı

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yaşanan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Peki elektirik fırtınası neden olur? Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren iklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil "Çok sıcak bir hava vardı bunun yanında aşırı bir nem hakim oldu. Nem yüklü bulutların üst atmosfere yükselmesi ve orada tekrar yoğuşması ile birlikte ortaya çıkan elektrik enerjisi boşalımı bizim beklediğimiz olağan hadiselerdir." dedi.

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü.

GENELLİKLE KURU HAVALARDA GÖRÜLÜYOR

Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda " Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.



BİR UYARI DA VALİLİK'TEN

İstanbul Valiliği beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

PEKİ ELEKTİRİK FIRTINASI NEDEN OLUR?

Peş peşe uzun süre çakan şimşekler, İstanbul'un farklı noktalarından görüntülendi. Peki şimşek fırtınası ne anlama geliyor? Elektrik fırtınası neden olur? Gelişmeleri iklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil A Haber'de değerlendirdi. Yaşananların gayet doğal olduğunu söyleyen Gönençgil şunları söyledi:

"Evet şimşek fırtınaları normal. Bilindiği gibi yaz aylarının sonuna geldik, takvimlere göre bakarsanız eğer sonbahara geçiyoruz. Üst atmosferde birtakım değişimler söz konusu ve bu normal bir durumdur. Yani normal bir süreci yaşıyoruz. Bazen ekstrem hale gelebiliyor. Anca bu hadisenin kendi gayet normal.

Çok sıcak bir hava vardı bunun yanında aşırı bir nem hakim oldu. Nem yüklü bulutların üst atmosfere yükselmesi ve orada tekrar yoğuşması ile birlikte ortaya çıkan elektrik enerjisi boşalımı bizim beklediğimiz olağan hadiselerdir.

YAĞMUR NEDEN YAĞMADI?

Bu elektrik boşalımı önce yağmursuz bir süreç ile başlar. Yağmurun arkadan gelmesi lokal koşullarla alakalı bir durum. Bugün itibarıyla İstanbul her noktasına değil ama özellikle kuzey kesimlerine veya aynı zaman Marmara'nın kuzeyi ve iç kesimler Bursa, Bilecik doğuya doğru gidersek Bolu, Düzce ve Çankırı'ya kadar olan hatta sağnaak yağış görülebilir."

Elektirik fırtınası neden olur? ELEKTİRİK FIRTINASI NEDEN OLUR?

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