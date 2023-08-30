Mansur Yavaş 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olduğunu ilan etti
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda yaptığı açıklamada 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadığını için yüreksizlikle suçlamıştı.
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu.
YAVAŞ YENİDEN ADAY
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Yavaş açıklamasında, "Seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
AKŞENER "KORKAKLAR" DİYE SUÇLADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı korkaklıkla suçlarken "Keşke herkes, bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi." demişti.
Akşener iki isme yönelik yaptığı açıklamada "2023 seçimlerine girerken, Sayın Erdoğan karşısında, açık farkla seçimi kazanacak, iki aday çıkardık. 20 senede ilk kez. Evet, 20 senede ilk kez. Milletimizin sevgisini kazanıp, Sayın Erdoğan'a karşı, belirgin şekilde üstünlük kuran, iki adayımız oldu." ifadelerini kullanmıştı.
"BEKLENTİM OLMADAN ONLARI DESTEKLEDİM AMA..."
Bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim! Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Özür dilerim! Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım.
"KEŞKE FEDAKAR OLABİLSELERDİ"
Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim için, özür dilerim! Allah şahittir ki; Ne yaptıysam, seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam; Önümüzdeki tarihi yol ayrımında, milletimiz kazanabilsin diye yaptım. Ne yaptıysam; Umut yaşasın, milletin iradesi, sonuca yansısın diye yaptım. Ve ne yaptıysam, bugün de arkasındayım. Keşke herkes, bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar. Onlar adına da özür dilerim!
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