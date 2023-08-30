Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in köpeği eve döndü! Yetkililer açıkladı: Tina bulacak

Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmaları bir an olsun hız kesmedi.