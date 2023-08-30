30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği eve döndü! Yetkililer açıkladı: Tina bulacak

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği eve döndü! Yetkililer açıkladı: Tina bulacak

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeği bulundu. Tina'nın Balıkesir'deki eve geri dönmesi, herkesi heyecanlandırdı. Yetkililer "En büyük delil" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 30.08.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 12:02
  • 1
  • 18
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in köpeği eve döndü! Yetkililer açıkladı: Tina bulacak

Türkiye, nefesini tuttu dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına kilitlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in köpeği eve döndü! Yetkililer açıkladı: Tina bulacak

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN HOCASIYDI...

Uzun yıllar boyunca ABD'deki Dünya Bankası'nda çalışan, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de hocası olan Korhan Berzeg, emekli olduktan sonra İstanbul Büyükada'ya yerleşti.

  • 3
  • 18
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in köpeği eve döndü! Yetkililer açıkladı: Tina bulacak

Haziran ayında da İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte bayram için baba ocağı olan Balıkesir'in Armutlu Mahallesi'ne gitti.

  • 4
  • 18
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in köpeği eve döndü! Yetkililer açıkladı: Tina bulacak

BİR DAHA EVİNE DÖNMEDİ

17 Haziran'da özel eğitimli doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha evine dönmedi. Eşi Angela Berzeg'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışmalarına geçildi.

  • 5
  • 18
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in köpeği eve döndü! Yetkililer açıkladı: Tina bulacak

Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmaları bir an olsun hız kesmedi.